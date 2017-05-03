Türkiyeli sanatçılardan Londra’da İstanbul sergisi

LONDRA’NIN önde gelen galerilerinden Strand Gallery, geçtiğimiz hafta sonu yedi Türk sanatçının ortak sergisi ile Londra’yı İstanbul ile buluşturdu.

İngiltere ve Türkiye’de yaşayan sanatçılar Savaş Simitli, Ufuk Uyanık, Suat Çetinkaya Orgun, Renk Erbil, Veyis Polat, Ayşegül Coles ve Erdal Türkoğlu gibi isimlerin eserlerinin yer aldığı ‘İstanbul Londra ile Buluşuyor’ adlı karma sergi, açılışını geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirirken, açılışa büyük ilgi gösterildi.

Sergi açılışına Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Işık, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, modacılar, sanatçılar, koleksiyoncular, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle blog yazarları katıldı. Londra’da yaşayan ve bugüne kadar yaptığı kaliteli çalışmalarla bilinen sanat ve moda danışmanı Zeynep Ober’in himayesinde oluşturulan serginin sanat danışmanlığını Gülce ilken üstlenirken, organizasyon kısmında Devrim Karabulut rol aldı. Serginin açılışında konuşma yapan Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Işık, İstanbul ve Londra’nın bileşkesinde kültürün ve dostluğun yattığını belirtti.

“Türkiye’de faaliyet gösteren 3 binin üstünde İngiliz şirket var ve son 15 yıldaki yatırımları 10 milyar doların üzerinde. Londra Borsası’nın Borsa İstanbul ile stratejik işbirliği anlaşması var, ancak Londra ve İstanbul birbirlerine yalnızca bunlarla bağlı değil. Bayanlar, baylar, ‘yaratıcılık’ doğaüstü bir beceridir ve sanat ruhun yaratıcılığını yansıtır. Bu nedenle, yaratıcılık takdir edilmeli ve övülmelidir.”

Sanat ve moda danışmanı Zeynep Ober, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Türkiye ve İngiltere’de yaşayan ülkemiz sanatçılarının, İstanbul ve Londra buluşmasında, eşsiz sanat eserleri aracılığı ile ülkemizin kültürel zenginliğini ve çağdaş sanat alanındaki üretimini tanıtan bir etkinlik gerçekleştirmek amaçlanmış olup; bu doğrultuda İngilizlere ve İngiltere’de ikamet eden yabancılarda Türkiye algısı oluşturmak ve bu etkinliğin en önemli güdülerinden biridir.”

5 Mayıs Cuma gününe kadar açık olan sergi, 11.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.