Wimbledon’da şampiyon 3,5 milyon sterlin kazanacak

İngiltere’den 100 milyar euroluk Brexit faturasına itiraz— 3 Mayıs 2017
İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için Brüksel’e 100 milyar euro tutarında fatura ödemeyeceklerini açıkladı.
İngiltere’de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda verilen ödüller bu yıl yüzde 12 arttı. Şampiyon, 3,5 milyon sterlin kazanacak.
Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon’ın bu yılki para ödülünde yüzde 12,5 artış yaşanacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 3-16 Temmuz’da düzenlenecek turnuvada para ödülünün yüzde 12,5 artırılarak (3,5 milyon sterlin) 31,6 milyon sterline çıkarıldığı belirtildi.
KUPAYI KAZANAN 2.2 MİLYON STERLİN KAZANACAK
Teklerde şampiyonluğa ulaşan sporcuların alacağı ödül ise yüzde 10’luk artışla 2’den 2,2 milyon sterline yükseltildi.
Para miktarının son yıllardaki artışına dikkati çekilen açıklamada, 6 senede ödülün 14,6 milyondan 31,6 milyon sterline çıkarıldığı hatırlatıldı. (HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak