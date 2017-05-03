Londra Gazete
Son haberler
3 Mayıs 2017 - Erdoğan-Putin görüşmesi
3 Mayıs 2017 - Türk ve Kürt toplumları 1 Mayıs’ta alanlardaydı (Videolu Haber)
2 Mayıs 2017 - 90 yaşındaki kadının, bakıcısı tutuklandı
30 Nisan 2017 - 8 Haziran seçimleri İngiltere’nin kaderini değiştirecek
30 Nisan 2017 - 11 yıldır Anadolu Kültürü’nü tanıtıyorlar
Home / Spor / Wimbledon’da şampiyon 3,5 milyon sterlin kazanacak

Wimbledon’da şampiyon 3,5 milyon sterlin kazanacak

— 3 Mayıs 2017

 

İngiltere’de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda verilen ödüller bu yıl yüzde 12 arttı. Şampiyon, 3,5 milyon sterlin kazanacak.

Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon’ın bu yılki para ödülünde yüzde 12,5 artış yaşanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 3-16 Temmuz’da düzenlenecek turnuvada para ödülünün yüzde 12,5 artırılarak (3,5 milyon sterlin) 31,6 milyon sterline çıkarıldığı belirtildi.

KUPAYI KAZANAN 2.2 MİLYON STERLİN KAZANACAK

Teklerde şampiyonluğa ulaşan sporcuların alacağı ödül ise yüzde 10’luk artışla 2’den 2,2 milyon sterline yükseltildi.

Para miktarının son yıllardaki artışına dikkati çekilen açıklamada, 6 senede ödülün 14,6 milyondan 31,6 milyon sterline çıkarıldığı hatırlatıldı. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 30
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close