1.Küme play-off’ta bu akşamın maçları

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de play-off grubu ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak.

Geçtiğimiz Pazar günü başlayan maçlarda Esenler’in, ilk etap lideri Yalova’yı 3-0 gibi farklı skorla yenmesi, play-off’a son anda katılan Dumlupınar’ın da ilk etap ikincisi ve geçen yılın şampiyonu Trabzonspor önünde aldığı 5-2’lik galibiyet hesapları altüst etti.

Esenler FC ve Dumlupınar, şampiyonluk yarışında bu akşam da iki zorlu 90 dakika oynanacak. Alınacak sonuçlara göre bazı takımlar yarıştan koparken, tam tersine dört takım da Pazar günü oynanacak son karşılaşmalara umutlarını taşıyabilecek.

Bu akşam lider konumundaki Esenler FC ve Dumlupınar arasındaki maçın yanısıra, Trabzonspor ile Yalova’yı karşı karşıya getirecek 90 dakikada play-off grubunun seyrini belirleyecek.

Play-off’taki bu akşam (4 Mayıs) ve 7 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Mayıs Perşembe

New River Sports Centre Stadium

20.30 Dumlupınar-Esenler FC

New River Sports Centre (G3)

20.30 Trabzonspor-Yalova

7 Mayıs Pazar

New River Sports Centre Stadium

15.30 Esenler FC-Trabzonspor

New River Sports Centre (G3)

15.30 Yalova-Dumlupınar

Excellence Mortgage 1.Küme play-off grubu puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

Esenler FC 1 1 0 0 3 0 4

Dumlupınar 1 1 0 0 5 2 3

Yalova 1 0 0 1 0 3 3

Trabzonspor 1 0 0 1 2 5 2

NOT: Play-off grubu maçlarına Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler FC (1) ve Dumlupınar (0) puanla başladı.