Aaron Lennon akıl sağlığı tedavisi görüyor

Birleşik Krallık’ta yerel seçimler— 4 Mayıs 2017
Birleşik Krallık’ta yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.
İngiltere Premier Lig takımı Everton‘da forma giyen Aaron Lennon hakkında şaşırtan bir olay ortaya çıktı.
Polis tarafından yol kenarında bulunan İngiliz futbolcunun Ruh Sağlığı Yasası gereği gözaltına alındığı ve stres kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle tedavi almaya başladığı açıklandı.
Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, “30 Nisan Pazar günü saat 16.35’te Eccles Old Road‘da bir kişinin endişe verici durumu nedeniyle bir ihbar aldık. Olay yerine giden polis memurları, 30 yaşındaki kişiyi Ruh Sağlığı Yasası’nın 136. maddesi gereği gözaltına aldı ve hastaneye yatırdı” ifadelerine yer verildi.
20 DAKİKA DİRENDİ
Ada basınındaki haberlerde ise polis memurlarının gözaltına alınmakta direnen Lennon’ı 20 dakika boyunca ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Lennon’ın temsilcilerinin yayınladığı bildiride olay hakkında, “Aaron şu anda stres kaynaklı rahatsızlığı tedavi görüyor” denilirken, “Everton Kulübü, Lennon’a bu hassas zamanda tüm desteğini gösteriyor” şeklinde ifadeler kullanıldı.
EN SON ŞUBAT AYINDA OYNADI
Futbolculuk yaşantısına Leeds United‘da başlayan Aaron Lennon, kariyerinin büyük bölümünde Tottenham Hotspur forması giydikten sonra 2015 senesinde Everton’a transfer oldu.
Bu sezon yalnızca 11 müsabakada sahaya çıkan İngiliz futbolcu, en son 11 Şubat tarihinde Middlesbrough deplasmanında Everton forması giymişti.
İngiltere Milli Takımı formasıyla da boy gösteren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 karşılaşmada top koşturdu. (FANATİK)
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