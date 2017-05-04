Akıncı: Temmuz’a kadar geçecek olan süre hayati

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bugün etkin katılım ile ilgili ilerleme sağlanmadığını işaret ederek, Rum tarafının kurullarda sayıca fazla olması ve Kıbrıslı Türklerin katılımının görüntüden ibaret olmasının etkin katılım anlamına gelmediğini kaydetti.

Akıncı, “tıpkı Bakanlar Kurulu’na kabul edilen ilkenin, kararların üretilmesinde her iki taraftan da bir olumlu oy aranması kuralının bu kurumlarda geçerli olmasını diliyoruz” diyerek, Kıbrıslı Türkler açısından siyasal eşitliğin önemli bir konu olarak olduğu yerde durduğunu belirtti.

Akıncı, 10 Mayıs’ta Avrupa Birliği yetkilileri ile temaslar olacağını da ifade ederek, AB yetkililerinin Ad-Hoc komitelerle ilgili liderlere bir sunum yapacağını da ifade etti.

TEMMUZ AYI YENİ GERGİNLİKLERE GEBE

Akıncı şunları kaydetti:

Aynı konu etrafında dönüp dolaşmak artık bitmeli. Genel çerçeveyi ortaya çıkarmak için BM bize yardımcı olmalıdır. Bu inancımı koruyorum. BM’nin hakemlik rolüne soyunmadan resmi öneri sunacak pozisyona girmeden, taraflar arasında mekik diplomasisi kurarak, yaratıcı düşüncelerle iki tarafa da yardımcı olması gerekir. Temmuz ayında yeni gerginliklere gebe bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Rum tarafı, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arayışını sürdürüyor. Bu zenginlikler, Kıbrıs’ın ortak malıdır. Bunların bulunması ve iki tarafın yararına kullanılması taraftarıyız. Çözümün olmadığı noktada bunlar yeni gerginlikler yaratır. Biz gerginlik değil, işbirliği istiyoruz. Bölgesel işbirliği alanı olmaya aday çok önemli bir konudur. Bizim daha verimli çalışmamız gerekiyor. Konuları daha bütünsel çerçevede ele almamız gerek.”

BU ÖNÜMÜZDEKİ KISA DÖNEMİ, ONLAR YÜZÜNDEN HEBA ETMEK İSTEMİYORUZ

Akıncı, Enosis Plebisiti ile ilgili Anastasiadis’in konuyu Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine de değinerek, Anastasiadis’in kendilerine, konuyu mahkemeye sevk etmekle ELAM öncülüğünde geçirilen ilk tüzüğün de geçersiz olacağını söylediğini kaydederek, kamuoyunun bunu öyle bilmediğini, ve konunun bu şekilde izah edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akıncı, “tavrımızı çok net ortaya koyduk” diyerek, Rum liderin Anayasa Mahkemesi’ne gitmekle DİSİ ve AKEL’in çabasına gerekli saygıyı göstermediğini, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetine de önem vermediğini gösterdiğini iddia etti.

Akıncı şunları kaydetti:

“Mayıs ayı çözüm için fırsat var mı şansını tanımak istedik. Rum liderin bu tavrı karşısında müzakerelerden çekilmeyeceğimizi açıkladık. Güneyde gerçekten bir çözüm niyeti varsa, bunu görmek istiyoruz. Bu önümüzdeki kısa dönemi, onların yanlışı yüzünden heba etmek istemiyoruz. Eğer ortada uzlaşılmış meseleler olsaydı, bizim de onayımızla bu işler kamuoyuna duyurulmalıydı. Tahmin ederim ne Rum lider bunu söyleyebildi topluma, ne de ben söyleyebiliyorum.”

İKİ TARAFIN DA KAYGILARI VAR

Akıncı, her iki tarafın da kaygıları olduğunu ifade ederek, Rum tarafının temel kaygısının Türkiye olduğunu, Türkiye’den korktuklarını ve çekindiklerini Kıbrıs Türk toplumumun kaygısının ise Rum tarafından, geçmişte yaşananlardan kaynaklandığını kaydetti.

Bir çözüm bulunacaksa kaygıların da ele alınması gerektiğine işaret ede Akıncı, sihirli değnek ile dokunup, mucizeler yaratılamayacağını, Güven Yaratıcı Önlemler ile kaygıları bertaraf etmenin yollarını aradıklarını ve bu önlemlerin birçoğunun halen beklediğini kaydetti.

FARKLI SENARYOLARI GÜNDEME GETİRMEYELİM

Akıncı şunları kaydetti:

“Biz kadife birleşme için uğraşıyoruz. İki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefimiz devam ediyor. Temmuz’a kadar geçecek olan süre hayatidir. Her şeyimizi bu çözüm yönüne odaklayalım, farklı senaryoları gündeme getirmeyelim. Akıl yolu çözümdür. Bu hedeften şaşmadan çalışmamızı yapalım, günü geldiğinde diğerleri değerlendirilir. Mevcut hedef önüne daha farklı hedefler koymayalım.” (KIBRIS)