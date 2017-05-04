Ankara Anlaşmasında süresiz oturum devam ediyor

SOSYAL medyayı çalkalayan Ankara Anlaşması süresiz oturum durumuyla ilgili yanlış iddialara Advantage Avukatlık Bürosundan Fidan Osoy açıklık getirdi.

Birleşik Krallık tarafından Türk vatandaşlarına İngiltere’de kendi işlerini kurma izni veren ve belirli bir seneden sonra vize sahiplerine süresiz oturuma hakkı sağlayan Ankara Antlaşması son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ankara Anlaşması dahilinde İngiltere’de iş kurmak isteyen tüm Türk yatırımcılar Ankara Antlaşması’na başvurma hakkına sahiptir ve nitelikli eleman özellikleri ya da belli bir diploma şartı gibi kriter söz konusu değildir. Ankara Antlaşması’na başvurmak için başvuru sahibinin istediği işe uygun deneyiminin, yeterli sermayesinin ve piyasa araştırmasının olması yeterlidir.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde ayrılma kararı ile halk arasında kaygı verici bir hal alan Ankara Antlaşması konusu geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan bir haber neticesinde beraberinde yanlış iddialara da ön ayak oldu. Son olarak 8 Mart 2017 tarihinde yüksek mahkemeye taşınan bir Ankara Antlaşması davasında yüksek mahkemenin verdiği karar sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve kişisel görüşleri bir anda mahkeme kararı gibi algılanması gerçeği İngiltere Avukatlık firmalarını da alarma geçirdi. Konuyu açık ve anlaşılabilir hale getirmek için Advantage Avukatlık Bürosu firma yöneticilerinden Fidan Osoy’a başvurduk.

“İDDİALARI TAMAMEN GEÇERSİZ”

Yönetici Fidan Osoy, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Öncellikle şunu net olarak belirtmeliyim ki her dava kendi nezdinde değerlendirilir, elbette ki takip edilen kurallar vardır fakat her dava farklılık gösterebilir. Ankara Anlaşması süresiz oturum kurallarına mahkemenin değişiklik getirdiği iddiaları tamamen geçersizdir. Konu, sosyal medyada yer alan Hacer Aydoğdu ve 2 yaşındaki oğlunun süresiz oturum başvurularının Home Office tarafından reddedilmiş olmasıdır. Burada insanların dikkat etmedikleri nokta Hacer Aydoğdu ve oğlunun esine bağlı olarak başvuru yaparken son iki yıl esinden ayrı yasamış olmasıdır, esas başvuru sahibi olan kişi yani esi süresiz oturum hakkini elde etmiştir.”

Kısacası “Ankara Anlaşması’nda yeni çıkan ya da değiştirilen bir kanun söz konusu değildir.” diyen Osoy, mevcut kurallar kapsamında süresiz oturum dahil olmak üzere tüm Ankara Anlaşması başvurularını yapmaya devam ettiklerini belirterek başvuru yapmayı planlayan vatandaşların mevcut kurallar çerçevesinde kesinlikle endişe yaşamaması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan Osoy sözlerine şunları ekledi:

“İleride yapılabilecek değişiklikler söz konusu olabilir. Biz zaten yasal süreci yakından takip etiğimiz için değişiklik yapılması durumunda hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkes 273 Fore Street, Edmonton London N9 0PD adresindeki ofislerimize gelebilir ya da 020 8807 1676 numarası üzerinden bize ulaşabilir.”

İngiltere özelinde Türk işadamları için yatırım sermaye alt limiti olmaksızın şirketini kurup yatırım yaparak üretim ve ticaretini sürdürebildiğini ispatlayan girişimciler üç yıllık izin süresinin sonunda süresiz çalışma izni alabilir ve toplamda 1+3 yıl dahil olmak üzere 5 yılın sonunda İngiliz vatandaşlığına başvurabilir.