Çalıntı şarapları satın alan market lisansını kaybedecek

İngiltere Prensi Philip’in öldüğü iddiası— 4 Mayıs 2017
İngiltere’de kıdemli personellerin Buckingham Sarayı’nda acil toplantıya çağrılmasının ardından İngiltere basını Prens Philip’in öldüğünü iddia etti.
KUZEY Londra’nın Islington bölgesindeki bir market, Sainsbury’s süper market zincirinden çalındığı tespit edilen şarapları satın aldığı için lisansını kaybedecek.
Geçen Kasım ayında tespit edilen olayda bir kişinin elindeki dolu torbayla Crouch Hill Süpermarkete girdiği ve torbasının boşaltılarak çıktığı görüldü. Olayı araştıran yetkililer, marketin yakınındaki çöp kutusunda, şişelerin Sainsbury’s’den çalındığını gösteren güvenlik etiketleri buldu. Çalıntı şarapları yasal yollardan aldıklarını savunan market yetkilileri, daha sonra ifadelerini değiştirerek suçlarını kabul etti.
Marketin sahibi Hüseyin Boybeyi ve oğlu Savaş Boybeyi’nin yönettiği Crouch Hill Süpermarket, 9 şişe çalıntı şarabı 35 pound karşılığında hırsızdan satın aldı.
Polisin yürüttüğü soruşturmanın ardından, Islington Belediyesi de harekete geçerek marketin lisansını inceleme başladı.
Konu hakkında açıklama yapan yetkili polis memuru Harrington, markette çok sayıda depolanmış alkollü içeceğin olduğunu ve bunların ne kadarının çalıntı olup olmadığını tespit etmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak