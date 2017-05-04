Çalıntı şarapları satın alan market lisansını kaybedecek

KUZEY Londra’nın Islington bölgesindeki bir market, Sainsbury’s süper market zincirinden çalındığı tespit edilen şarapları satın aldığı için lisansını kaybedecek.

Geçen Kasım ayında tespit edilen olayda bir kişinin elindeki dolu torbayla Crouch Hill Süpermarkete girdiği ve torbasının boşaltılarak çıktığı görüldü. Olayı araştıran yetkililer, marketin yakınındaki çöp kutusunda, şişelerin Sainsbury’s’den çalındığını gösteren güvenlik etiketleri buldu. Çalıntı şarapları yasal yollardan aldıklarını savunan market yetkilileri, daha sonra ifadelerini değiştirerek suçlarını kabul etti.

Marketin sahibi Hüseyin Boybeyi ve oğlu Savaş Boybeyi’nin yönettiği Crouch Hill Süpermarket, 9 şişe çalıntı şarabı 35 pound karşılığında hırsızdan satın aldı.

Polisin yürüttüğü soruşturmanın ardından, Islington Belediyesi de harekete geçerek marketin lisansını inceleme başladı.

Konu hakkında açıklama yapan yetkili polis memuru Harrington, markette çok sayıda depolanmış alkollü içeceğin olduğunu ve bunların ne kadarının çalıntı olup olmadığını tespit etmenin mümkün olmadığını ifade etti.