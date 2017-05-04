KUZEY Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere dünyaca ünlü gözde tatil mekanlarında konaklama, yüzlerce noktaya uçuş, birbirinden cazip paket tatiller ve Kıbrıs’ta araç kiralamanın en ekonomik yolu denildiğinde akla gelen Cyprus Paradise, Harringay’de bedava bilet dağıtıyor.

Harringay şubesinin açılışına özel kampanyalarla sık sık adından söz ettiren firma, şimdilerdeyse bedava uçak bileti kazandıran çekilişiyle dillerden düşmüyor.

Cyprus Paradise, her ay bir şanslı kişiye Kuzey Kıbrıs’a bedava gidiş dönüş bileti veriyor. Çekiliş hakkında bilgi veren firma genel menajeri Kemal Kenan, “Genç TV kanallarından haftada bir akşam 559 Green Lanes adresindeki Harringay ofisimizden yaptığımız canlı yayında belli bir süredir halkımız arasında, iş yerlerinde, restoranlarda dağıtmış ve toplamış olduğumuz “Win a Free Flight” müracaat formlarını çekilişe soktuk. 2 Mayıs Salı akşamı yapacağımızı duyurduğumuz canlı çekilişin sonucunda bir talihliye bedava bilet verdik. Salı akşamı saat 10.20’de gerçekleştirdiğimiz çekilişte Turgay Yamanşef bilet kazanan talihli kişi oldu.” dedi.

BİLET KAZANMA ŞANSI DEVAM EDİYOR

“Ayda bir kez yapacağımız bu çekilişe katılan fakat son çekilişte kazanmayanlar hiç merak etmesin, önümüzdeki ay çekilişi için giriş kartları yine çekiliş kutusuna eklenecek ve şanslarını bir kez daha denemiş olabilecekler.” diyen Kenan, yarışmaya katılmak isteyenlerin müracaat formalarını 559 Green Lanes, Harringay ofislerinden veya Genç TV yayın noktalarından temin edebileceklerini duyurdu.

PAKET TATİLDE AİLENİZİ DE GÖRÜN

Cyprus Paradise’ın eşsiz kampanyalarından biri de Kuzey Kıbrıs’a tatile gidip adada ailesi ve sevdiklerini göremeden tekrar İngiltere’ye dönmek zorunda kalan tatilciler için. Tatilciler artık 1 ay içinde kullanabilecekleri gidiş dönüş uçak biletleri ile hem paket tatillerinin tadını çıkaracak hem de dönüş biletlerini gidiş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 ay içinde istedikleri zamana alabilecekler.

TATİL VE UÇAK BİLETLERİNDE FAİZSİZ TAKSİT

Tatile gitmek isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek ve onların mutluluklarına ortak olmak isteyen Cyprus Paradise, müşterilerine faizsiz taksit imkanları da sunuyor. Gidiş tarihinden 1 ay öncesine kadar ödeme imkanı sunulan müşteriler her ay istedikleri kadar ödeyerek ister sadece konaklama satın alıyor, ister sadece uçak bileti isterlerse de her şey dahil paket satın alabiliyor.