Dumlupınar patladı: 5-2

Birleşik Krallık’ta yerel seçimler— 4 Mayıs 2017
Birleşik Krallık’ta yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Fotoğraflar: Egemen ARKUT
Birinci Küme play-off mücadelesinde Dumlupınar, son şampiyon Trabzonspor’a 5-2 galip geldi.
New River Sports Centre Stadium’da oynanan maçta Dumlupınar etkili futboluyla sahadan farklı skorla galip ayrılarak zirveye aday olduğunu ispatladı. İlk etabı ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla dördüncü kapatıp, play-off grubuna katılan Dumlupınar, iddialı Trabzonspor karşısında oyunun hakimiydi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Trabzonspor’un kullandığı korner atışından gelen topa Nurhan vurdu. Taylan’dan seken top ters bir vuruşla kendi ağlarına gitti: 1-0. Çabuk toparlanan Dumlupınar 20. dakikada Hüseyin İsa ile durumu eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı giren Dumlupınar Mete Sem’in kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. Bundan sonra maçta üstünlüğü ele alan Dumlupınar, Romen Persil’in iki golüyle rahatladı: 4-1. Davit Knight’ın attığı nefis gol farkı dörde çıkardı: 5-1. Oyunu sonlarında Trabzonspor’un kazandığı penaltıyı Fahad gole çevirdi ve karşılaşma 5-2 sonuçlandı.
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