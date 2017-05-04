Esenler, lideri çökertti: 3-0

İngiltere Başbakanı May’den AB’ye suçlama— 4 Mayıs 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliğini (AB) İngiltere’deki seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı.
Fotoğraflar: Egemen ARKUT
Excellence Mortgage Birinci Küme play-off finalinin ilk maçında Esenler FC, Yalova’yı 3-0 yenerek avantaj sağladı.
İlk etabı farklı bir şekilde lider kapatan rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Esenler FC, aldığı üç puanla şampiyonluk mücadelesine ağırlığını koydu. New River Sports Centre’daki 3G halı sahasında oynanan karşılaşmada Esenler F, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı.Yalova ise beklenenin aksine çok kötü bir gününde yakalandığı rakibine farklı yenilerek herkesi şaşırttı.
Esenler FC ilk yarıyı Junior’un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci 45 dakikada yine Junior farkı ikiye çıkartan golü de attı. Bu golden sonra Marvin kırmızı kart gördü ve son yarım saati Esenker FC 10 kişi ile oynadı. Kalan sürede bu kez ağabey Eduardo sahneye çıktı ve perdeyi kapatan gole imzasını attı: 3-0. Bu skorla Esenler FC, play-off grubuna lider olarak başlangıç yapmış oldu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak