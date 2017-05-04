Esenler, lideri çökertti: 3-0

Fotoğraflar: Egemen ARKUT

Excellence Mortgage Birinci Küme play-off finalinin ilk maçında Esenler FC, Yalova’yı 3-0 yenerek avantaj sağladı.

İlk etabı farklı bir şekilde lider kapatan rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Esenler FC, aldığı üç puanla şampiyonluk mücadelesine ağırlığını koydu. New River Sports Centre’daki 3G halı sahasında oynanan karşılaşmada Esenler F, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı.Yalova ise beklenenin aksine çok kötü bir gününde yakalandığı rakibine farklı yenilerek herkesi şaşırttı.

Esenler FC ilk yarıyı Junior’un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci 45 dakikada yine Junior farkı ikiye çıkartan golü de attı. Bu golden sonra Marvin kırmızı kart gördü ve son yarım saati Esenker FC 10 kişi ile oynadı. Kalan sürede bu kez ağabey Eduardo sahneye çıktı ve perdeyi kapatan gole imzasını attı: 3-0. Bu skorla Esenler FC, play-off grubuna lider olarak başlangıç yapmış oldu.