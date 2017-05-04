İngiltere Prensi Philip’in öldüğü iddiası— 4 Mayıs 2017
İngiltere’de kıdemli personellerin Buckingham Sarayı’nda acil toplantıya çağrılmasının ardından İngiltere basını Prens Philip’in öldüğünü iddia etti.
İngiltere‘de kıdemli personellerin Buckingham Sarayı‘nda acil toplantıya çağrılmasının ardından İngiltere basını Prens Philip’in öldüğünü iddia etti.
İngiltere’de kıdemli çalışanlarının sabahın erken saatlerinde Kraliyet Sarayı Buckingham’a acil toplantıya çağrılmasının ardından, ülkede hareketli dakikalar yaşandı. Tüm gözlerin Buckingham’a çevrilmesinin ardından Kraliyet Sarayı’ndan “Endişelenecek bir durum yok” açıklaması yapıldı. Ancak İngiliz basını ise Prens Philip’in öldüğünü iddia etti.
Kraliyet ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. (İHA)
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