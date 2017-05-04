Jp Morgan İngiltere’den ayrılmaya hazırlanıyor

Brexit için İngiltere’nin AB ile 50. maddeyi imzalanmasının ardından bir ay kadar zaman geçti.

Londra‘daki bankalar da taşınma planlarını paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Almanya‘nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, İngiltere‘den ayrılmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Banka merkezini Frankfurt‘a taşımak istediğini belirtmişti. Deutsche Bank’tan sonra JP Morgan da Brexit sonrası böyle bir karar almak için kollarını sıvazladı.

JP Morgan’ın yatırım bankacılığı bölümü başkanı Daniel Pinto, İngiltere‘nin Brexit sonrasında AB orta pazarına kolay erişimi kaybetmesi olasılığına karşı Londra merkezli yüzlerce bankacıyı Dublin, Frankfurt ve Lüksemburg‘a taşımayı planladıklarını söyledi. Pinto, bu 3 kentte hali hazırda var olan bankalarını Avrupa operasyonları için çıpa olarak kullanacaklarını belirtti.

Pinto, “İngiltere’nin AB ortak pazarına erişim imkanını kaybedeceği bir senaryoya göre plan yapmamız gerekli. Avrupalı müşterilerimize hizmet vermeye devam etmek için faaliyetlerimizin önemli bölümünü taşımamız gerekli” diye konuştu. (ONTRAVA.COM)