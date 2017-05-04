Kanser ve Alzhimer hastalıkları anlatıldı

KIBRIS Türk Dernekleri Konseyce organizesi planlanan “Londra’ya göçüşümüzün 100. yılı kutlamaları” çerçevesinde Limasollular Derneği UK ve Kuzey Londra Türk İslam Vakfı, kanser ve Alzheimer hastalıklarına karşı farkındalık yaratmak için konferans düzenledi. Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde gerçekleşen konferansın konuşmacısı toplumumuz tarafından tanınan ve sevilen Doktor Teoman Sırrı oldu.

Doktor Teoman Sırrı, derin tıbbi bilgilerini sadeleştirilmiş bir dille halka anlattı. Kanser ve Alzheimer hastalıklarının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve bu hastalıklara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini anlatan Dr. Sırrı büyük beğeni topladı. Yaklaşık 60 kişinin dinlediği konferansta insan vücudunun en küçük yapı taşı olan hücreden başlayarak kan, mikrop, bakteri gibi bilgiler olmak üzere birçok önemli konuda bilgi verdi. Dr. Sırrı, insan vücudunun metabolizması içerisinde vücutta bulunan koruyucu hücrelerin dışarıdan gelen mikroplar ve kanserojen maddelere karşı verdiği savaşı ve mücadeleyi sade bir dille anlattı. Hazırladığı belgeler, görseller, tuğla, kavun, eldiven gibi farklı örneklerle mikrop, kan, kemik, bakteri gibi itemlerin insanlar tarafında daha kolay anlaşılmasını sağladı.

GÜNEŞ KREMİ ZARAR VEREBİLİR

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle başlayan güneş yanıkları hakkında da önemli bilgiler veren Doktor Sırrı, insanların sırf hava atmak için güneşlendiğini söyledi: “Doktorlar olarak güneş ışınlarının zararlı olduğunu söyleriz ama faydalıdır da. Benim tavsiyem güneşte bulunan D vitamini alabilmek için en fazla 15-20 dakika hiçbir koruma uygulamadan güneşlenmek ve daha sonra cildinize uygun güneş kremini kullanmak. Fakat artık Londra’da özellikle de Türkçe konuşan kesimde; O kişinin Londra’dan geldiği belli olması için çok fazla yağ kullandığı görülür. Burada cilt yanar fakat güneş ışığının olumlu faydalı ve zararlı etkileri vücuda tesir etmez; bu tıpkı eti pişirirken yakmak gibidir. Ve bazıları sırf gösteriş yapmak, tatile gittim diyebilmek, döndüğünde ona nereye gittiğini sorsunlar diye de çok fazla güneş altında kalıp ciddi sorunlar yaşamanın temellerini atıyorlar. Her şeyin fazlası zarar, güneşe çıktıktan 15-20 dakika sonra koruyucu önlemler alınız. Kullandığınız koruyucu kremler içerisinde ağır metaller ve ağır yağlar var, bunlar güneşin faydalarının ve zararlarının vücudumuza ulaşmasını engelliyorlar fakat bir yandan da içerisindeki zararlı maddelerle vücudunuza zarar veriyorlar.”

Dinleyenleri oldukça zevk aldığı konferansın ardından Dr. Sırrı katılımcıların sorularını yanıtladı.