Kuzey Kıbrıs Festivali başlıyor

LONDRA bu Cuma başlayacak ve Cumartesi devam edecek Kuzey Kıbrıs Festivaline hazır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve North Cyprus UK Limited’in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan festival yarın başlıyor. Londra’nın en çok ilgi gören fuar merkezlerinden Islington’daki The Business Design Center’da gerçekleşecek festivalde kültür, tarih ve turizm damga vuracak. “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganıyla düzenlenen festivale Kıbrıslı turizmciler, üniversiteler, bankalar, sağlık sektörü, inşaat, emlakçılar, sanayiciler ve havayolları şirketleri yoğun ilgi gösteriyor.

BÜYÜK AÇILIŞ CUMA GÜNÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un katılacağı büyük açılış 5 Mayıs Cuma günü saat 12:00’de Islington The Business Design Center’de gerçekleşecek.

Cuma saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak festival, Cumartesi ise saat 09.00 ile 17.00 arasında ziyaret edilebilecek. Festival, Business Design Centre, 52 Upper St, London, N1 0QH adresinde gerçekleşecek.