Londra Gazete
Son haberler
4 Mayıs 2017 - Esenler, lideri çökertti: 3-0
3 Mayıs 2017 - Erdoğan-Putin görüşmesi
3 Mayıs 2017 - Türk ve Kürt toplumları 1 Mayıs’ta alanlardaydı (Videolu Haber)
2 Mayıs 2017 - 90 yaşındaki kadının, bakıcısı tutuklandı
30 Nisan 2017 - 8 Haziran seçimleri İngiltere’nin kaderini değiştirecek
Home / Kıbrıs / Kuzey Kıbrıs Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Festivali başlıyor

— 4 Mayıs 2017

LONDRA bu Cuma başlayacak ve Cumartesi devam edecek Kuzey Kıbrıs Festivaline hazır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve North Cyprus UK Limited’in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan festival yarın başlıyor. Londra’nın en çok ilgi gören fuar merkezlerinden Islington’daki The Business Design Center’da gerçekleşecek festivalde kültür, tarih ve turizm damga vuracak. “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganıyla düzenlenen festivale Kıbrıslı turizmciler, üniversiteler, bankalar, sağlık sektörü, inşaat, emlakçılar, sanayiciler ve havayolları şirketleri yoğun ilgi gösteriyor.

BÜYÜK AÇILIŞ CUMA GÜNÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un katılacağı büyük açılış 5 Mayıs Cuma günü saat 12:00’de Islington The Business Design Center’de gerçekleşecek.

Cuma saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak festival, Cumartesi ise saat 09.00 ile 17.00 arasında ziyaret edilebilecek. Festival, Business Design Centre, 52 Upper St, London, N1 0QH adresinde gerçekleşecek.

Haber Okunma Sayısı: 60
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close