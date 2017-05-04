Mehmetçik de 1.Küme’de

Fotoğraflar: Egemen ARKUT

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme final maçında Yeşilada’ya 1-0 galip gelen Mehmetçik, hedefine ulaştı.

Olaylı geçen play-off final mücadelesinde Mehmetçik, Howard’ın ikinci 45 dakikada attığı golle sahadan galip ayrılarak yeni sezonda 1.Küme’de oynamaya hak kazandı. New Sports Centre Stadium’da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Yeşiladalı’lar bir pozisyonda topun rakip kale çizgisinden geçtiğini iddia ederek hakeme uzun süre ‘Gol’ itirazında bulundu.

Karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala ise oyun durdu. Bir sert hareket ve yumruklaşma sonucu iki takım futbolcuları arasında yaşanan olaylar hakemin, Yeşilada’dan İrfan ve Gökhan, Mehmetçik’ten de Agit’e kırmızı kart göstermesinden sonra durdu. Ancak bu kez de Yeşiladalı futbolcular sahadan çekildi ve karşılaşma 1-0 bitti.

Maçtan sonra kupayı Excellence Mortgage firması adına Mehmet Mimoğlu, Mehmetçikli futbolculara verdi.

Bilindiği gibi İkinci Küme’de normal sezon sonunda GS FC şampiyon, Koçgiri de ikinci olarak Birinci Küme’ye otomatikman yükselmişti.

Karşılaşmadan önce geçtiğimiz Cuma günü vefat eden Türk Ligi’nin eski antrenör ve hakemlerinden Mehmet Cemal’in anısına saygı duruşu yapıldı.