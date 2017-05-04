Metroya patlayıcı bırakan kişi suçlu bulundu

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da geçen ekim ayında bir metro trenine patlayıcı bırakan şüpheli suçlu bulundu.

Londra’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Damon Joseph Smith, “patlayıcı madde bulundurma, patlayıcı maddelerle yaşamı tehlikeye atma ve maddi hasar verme amacı taşımaktan” suçlu bulundu. Mahkemede Smith’in avukatı, 20 yaşındaki müvekkilinin otistik olduğunu belirterek, Smith’in tabanca ve bomba gibi silahlara ilgi duyduğunu ancak hiçbir zaman kimseye zarar verme niyeti taşımadığını söyledi.

Smith terör yasası kapsamında suçlu bulunmazken, “cana ve mala zarar verme amacı taşımaktan” suçlu bulundu. Kentin en yoğun kullanılan metro hatlarından birinde geçen ekim ayında bulunan şüpheli bir sırt çantası nedeniyle Kuzey Greenwich istasyonu tahliye edilip 6 saat boyunca kapalı kalmıştı.

Polis, çantadan yaklaşık 153 kilogram ağırlığında düşük patlayıcı materyal ve patlayıcı bir cihaz çıktığını duyurmuştu. Smith, gözaltına alındığında bombayı yaptığını kabul ederek, çantayı Cadılar Bayramı için şaka yapma niyetiyle metro trenine bıraktığını söylemişti. Smith’in alacağı cezanın bu ay sonunda belli olması bekleniyor.

Londra’da 7 Temmuz 2005’te dört intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybederken 700’den fazla kişi yaralanmıştı. Londra metrosunu her gün yaklaşık 4 milyon kişi kullanıyor. (AA)