ABD’nin Karayipler’deki özerk adası Porto Riko iflas etti.

Porto Riko Valisi, kamu borcunu ödeyemedikleri için federal mahkemeye iflas başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

2008 global ekonomik krizinin ardından İzlanda’nın iflas etmesi, Yunanistan’ın da iflasın eşiğinden dönmesinin ardından bir ülke daha kamu borcu nedeniyle iflas etti. Karayipler’de bulunan Porto Riko, kamu borcunu ödeyemediği için iflas başvurusunda bulunacak.

MÜZAKERELERDE BAŞARI SAĞLANAMADI

Uzun süredir borç krizinde bulunan, ABD’ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko’nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

Ülkenin başvurusunun kabul edilmesi durumunda diğer ABD eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacağı bildirildi.

ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçtiğimiz yıl çıkarılan ‘Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası’ (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.