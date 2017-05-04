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Türk çocuk doktoru pedofili suçundan hapis yatacak

— 4 Mayıs 2017

Türk çocuk doktoru Ediz Ekrem, 50 binden fazla cinsel içerikli çocuk fotoğrafı bulundurmaktan hapis yatacak.

Güney Londra’nın East Dulwich bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki pratisyen çocuk doktoru Ediz Ekrem, geçen Ekim ayında polisin evine yaptığı baskın sonucu Laptop ve taşınabilir harici diskinde cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edilmesiyle yakalandı.

Metropoliten Polis Merkezi Pedofili şubesinden yapılan açıklamaya göre ele geçirinelen cinsel içerikli çocuk fotoğraflarının 187 tanesi aşırı cinsel içeriğe giren A kategorisinde, 92 tanesi B kategorisinde ve 51 bin 641 tanesiyse C kategorisinde.

Lordship Lane’deki evine baskın yapılan Ekrem, gözaltına alındığı dönemde Güney Londra’daki bir hastanede yardımcı çocuk doktorluğu yapıyordu.

Polise ifade vermeyen Ekrem, 5 Nisan Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

16 AY HAPİS YATACAK

Cinsel içerikli çocuk fotoğrafları bulundurmaktan suçlu bulunan Ekrem, dün görülen davada tekrar hakim karşısına çıktı.

Croydon Ceza Mahkemesindeki davada suçlu Ekrem, 16 ay hapis cezasına ve 10 yıl Cinsel Taciz Koruma Kararı listesinde yer alma cezasına çarptırıldı.

 

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