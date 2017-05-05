Londra Gazete
Son haberler
5 Mayıs 2017 - Kuzey Enfield’ın Muhafazakar Parti adayı Nick De Bois oldu
5 Mayıs 2017 - UETD UK’de Erdal Yetimova dönemi başladı
5 Mayıs 2017 - 2017 Kutlu Doğum programı Londra’da gerçekleşti
4 Mayıs 2017 - Kanser ve Alzhimer hastalıkları anlatıldı
4 Mayıs 2017 - Türk çocuk doktoru pedofili suçundan hapis yatacak
Home / İngiltere ve Londra / AB Komisyonu Başkanı: İngilizce önemini kaybediyor

AB Komisyonu Başkanı: İngilizce önemini kaybediyor

— 5 Mayıs 2017

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya’da katıldığı bir konferansta Fransızca yaptığı konuşmada “İngilizce Avrupa’daki önemini kaybediyor” dedi.

Juncker, İngiltere’yle yaklaşan AB’den çıkış müzakerelerinin Londra ve Brüksel arasında gerginlik yarattığı bir dönemde, İtalya’nın Floransa kentindeki bir AB konferansında konuştu.

Konuşmasını Fransızca yapan Juncker bunun nedenini “Çünkü İngilizce Avrupa’daki önemini kaybediyor ve ayrıca Fransa’da da bir seçim var” diyerek açıkladı.

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını “bir trajedi” diye tanımlayan Juncker “İngiliz dostlarımızla adil bir şekilde müzakere edeceğiz ama AB’nin İngiltere’yi değil, İngiltere’nin AB’yi terk ettiğini unutmayalım. Bu ikisi arasında fark var” dedi.

AB Komisyonu’nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier’in de aynı konferansta konuşma yapması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bazı AB yetkililerini İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.

Fransa’da da bu pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 96
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close