AB Komisyonu Başkanı: İngilizce önemini kaybediyor— 5 Mayıs 2017
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya’da katıldığı bir konferansta Fransızca yaptığı konuşmada “İngilizce Avrupa’daki önemini kaybediyor” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya’da katıldığı bir konferansta Fransızca yaptığı konuşmada “İngilizce Avrupa’daki önemini kaybediyor” dedi.
Juncker, İngiltere’yle yaklaşan AB’den çıkış müzakerelerinin Londra ve Brüksel arasında gerginlik yarattığı bir dönemde, İtalya’nın Floransa kentindeki bir AB konferansında konuştu.
Konuşmasını Fransızca yapan Juncker bunun nedenini “Çünkü İngilizce Avrupa’daki önemini kaybediyor ve ayrıca Fransa’da da bir seçim var” diyerek açıkladı.
İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını “bir trajedi” diye tanımlayan Juncker “İngiliz dostlarımızla adil bir şekilde müzakere edeceğiz ama AB’nin İngiltere’yi değil, İngiltere’nin AB’yi terk ettiğini unutmayalım. Bu ikisi arasında fark var” dedi.
AB Komisyonu’nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier’in de aynı konferansta konuşma yapması bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, bazı AB yetkililerini İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.
Fransa’da da bu pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak. (BBCTÜRKÇE)
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