ABD arşivinden ‘eski İstanbul’ çıktı

Dikkat! Eski 5 pound’lar bu haftadan itibaren geçersiz sayılıyor— 5 Mayıs 2017
İngiltere Merkez Bankası’nın bildirdiği habere göre, eski 5 pound kağıt paralarından hala milyonlarcası cüzdanlardaki yerlerini koruyor.
Boston Üniversitesi tarafından yayınlanan arşivde bulunan, 1971 yılına ait İstanbul fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Charles Samz isimli fotoğrafçının arşivinden çıkan kareler Hasselblad makineyle çekildi. İstanbul’un yanı sıra Çanakkale Boğazı’nın da yer aldığı kareler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. İşte, ABD arşivlerinde bulunan Eminönü-Karaköy’den Galata’ya, Sarıyer’den Adalar’a eski İstanbul fotoğraflarından bazıları…
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