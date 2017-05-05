Dikkat! Eski 5 pound’lar bu haftadan itibaren geçersiz sayılıyor

İngiltere Merkez Bankası’nın bildirdiği habere göre, eski 5 pound kağıt paralarından hala milyonlarcası cüzdanlardaki yerlerini koruyor. Nitekim, BBC’de yapılan bir açıklamaya göre önümüzdeki Cumartesi’den itibaren eski 5 poundlar geçersiz sayılabilir.

Bankaların hala yenisiyle değiştirebileceği eski 5 poundlar, bu haftasonu itibariyle birçok dükkan tarafından geçersiz sayılacak. Eski banknotların kabulünün bir süre dükkanların insiyatifine kaldığı da belirtilirken, tüketicilerin eski banknotları yenileriyle en kısa zamanda değiştirmesi öneriliyor.