Dumlupınar, şampiyonluğa çok yakın: 5-2

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off grubunda Dumlupınar, ikinci maçından da 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla liderliğini koruyan Dumlupınar, son maçından da puanla ayrıldığı takdirde mutlu sona ulaşacak. İlk maçında Yalova’yı farklı yenen Esenler ise bu yenilgiyle şansını zora soktu.

Maça hızlı giren Dumlupınar, 8. dakikada Kiren Bishop’la ilk golünü kazandı. Hüseyin İsa, 20. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 2-0. Kiren Bishop, 35. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı: 3-0. Devrenin son beş dakikası içinde Junior, Esenler adına farkı azalttı ve devre 3-1 bitti.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Dumlupınar, 50. dakikada Romen Persil ve 71. dakikada Davit Knight’ın vuruşlarıyla skorda rahatladı: 5-1. Son gol Esenler’li, Jarmain’den geldi ve maç 5-2 tamamlandı.

Puanını altıya çıkartan Dumlupınar, play-off grubunda liderliğe yükselirken, Esenler dört puanda kaldı.