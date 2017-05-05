Enflieldlı Yunan asıllı genç IŞİD’e katılma yolunda tutuklandı— 5 Mayıs 2017
Londralı bir gencin, terör örgütü IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitme yolundayken Türkiye sınırları içerisinde tutuklandığı belirtildi.
Londralı bir gencin, terör örgütü IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitme yolundayken Türkiye sınırları içerisinde tutuklandığı belirtildi.
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinden olan ve isminin Stefan Aristidou olduğu düşünülen Yunan asıllı genç, Türkiye sınırları içerisinde bulunan Kilis’te tutuklandı. 23 yaşındaki gencin Nisan 2015’te Kıbrıs’a yaptığı bir yolculuktan sonra kayıp olduğu biliniyordu.
Guardian’a göre, Aristidou ifadesinde Suriye’ye temelli taşınmak için gittiğini, savaşma gibi bir güdüsü olmadığını belirtti. İngiltere’nin Dış İşleri’nden bir temsilcinin açıklamasına göre, Türkiye ile yakından irtibat içerisinde olan birimler Aristidou’nun alacağı cezaya dair yakında belli bir karara varacak.
Geçtiğimiz Kasım İngiltere Hükümeti tarafından yayınlanan bir rapora göre, Britanya genelinde yaklaşık 800 şüpheli kişinin Suriye’ye gittiği ve bu bireylerin “ulusal tehdit” çerçevesinde aranıldığı belirtildi. Bu kişilerin içerisinde geçtiğimiz ay 17 yaşında genö bir kızın Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalanması da dahil oldu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak