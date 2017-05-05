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Enflieldlı Yunan asıllı genç IŞİD’e katılma yolunda tutuklandı

— 5 Mayıs 2017

Stefan Aristidou

Londralı bir gencin, terör örgütü IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitme yolundayken Türkiye sınırları içerisinde tutuklandığı belirtildi.

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinden olan ve isminin Stefan Aristidou olduğu düşünülen Yunan asıllı genç, Türkiye sınırları içerisinde bulunan Kilis’te tutuklandı. 23 yaşındaki gencin Nisan 2015’te Kıbrıs’a yaptığı bir yolculuktan sonra kayıp olduğu biliniyordu.

Guardian’a göre, Aristidou ifadesinde Suriye’ye temelli taşınmak için gittiğini, savaşma gibi bir güdüsü olmadığını belirtti. İngiltere’nin Dış İşleri’nden bir temsilcinin açıklamasına göre, Türkiye ile yakından irtibat içerisinde olan birimler Aristidou’nun alacağı cezaya dair yakında belli bir karara varacak.

Geçtiğimiz Kasım İngiltere Hükümeti tarafından yayınlanan bir rapora göre, Britanya genelinde yaklaşık 800 şüpheli kişinin Suriye’ye gittiği ve bu bireylerin “ulusal tehdit” çerçevesinde aranıldığı belirtildi. Bu kişilerin içerisinde geçtiğimiz ay 17 yaşında genö bir kızın Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalanması da dahil oldu.

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