İlkay Gündoğan, Balıkesir’i unutmuyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin futbolcusu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’deki amatör takımlara destekte bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği özel turnuvada şampiyonluğa ulaşan takımı İngiltere’de ağırlayacak.

ngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’deki futbol takımlarına özel olarak yaptırdığı, kendi adı ve imzasının bulunduğu top ile malzeme yardımında bulunuyor.

İlkay Gündoğan, anne ve babasının doğduğu Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle iletişimini hiç koparmazken, bölgedeki futbol takımlarına yaptığı desteği yıllardır sürdürüyor.

İlçedeki stadın yenilenmesi için maddi destekte bulunan Almanya doğumlu İlkay, genç yeteneklerin yetişmesi amacıyla kentteki amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Dursunbey Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşehrileri olan İlkay Gündoğan ile gurur duyduklarını söyledi.

İlkay’ın uzun zamandır Dursunbey Belediyespor’a ve ilçelerindeki sporculara destekte bulunduğunu belirten Turhan, “Bu destekler sayesinde kulübümüz futbolcularından ikisi Beşiktaş’ın 16 ve 17 yaş altı takımlarında oynuyor, ikisi ise Bursaspor 17 yaş altı takımının kaptanlığını yapıyor. Yetiştirdiğimiz 2 çocuğumuz, Tavşanlı Linyitspor’da, 4 oyuncumuz da Balıkesirspor altyapısında top oynamaya başladı.” diye konuştu.

ÖZEL YAPIM FUTBOL TOPU

Turhan, İlkay’ın babası İrfan Gündoğan’ın, oğlunun menajerliğini de yaptığını kaydederek, “Babası ile geçen yıl yaptığımız görüşmelerde ’Amatör kulüplerimize ayırt etmeden nasıl yardımda bulunabiliriz?’ diye konuştuk. Kulüplerimizin top ihtiyaçları olduğunu söylemiştim. İlkay Gündoğan da kendi adı ve imzasını taşıyan toplar yaptırdı. Yaklaşık 400 topu Balıkesir bölgesinde faaliyet gösteren 80 kulübe, Balıkesir bölgesi hakemlerimize, Dursunbey ilçemizdeki okullarımıza dağıttık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Turhan, özel yapım topların dağıtımına gelecek sezon da devam edeceklerini, İlkay’ın desteğinin süreceğini dile getirdi.

ŞAMPİYON TAKIMI İNGİLTERE’DE AĞIRLAYACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da İlkay Gündoğan’ın Balıkesir ve Dursunbey’e olan ilgi ve desteğinin sevindirici olduğunu ifade etti.

İlkay’ın, bulduğu her fırsatta Balıkesir’e geldiğini anlatan Uğur, “Hemşehrimiz olan İlkay, Balıkesirli genç sporcularımıza desteğini hiç esirgemedi. Balıkesir genelinde düzenlediğimiz özel turnuvada şampiyonluğa ulaşan takımı, İngiltere’de ağırlayacak ve Manchester City maçında misafir edecek. İlkay’a, Balıkesirli genç sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederim.” şeklinde görüş belirtti. (AA)