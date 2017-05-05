Justin Bieber konser için dünyaları istedi

Londra’da uçuşlar askıya alındı— 5 Mayıs 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havalanı 3. Terminali’nde güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.
Hindistan’ın en büyük şehri Mumbai’de konser vermeye hazırlanan Kanadalı popçu Justin Bieber adeta dünyaları istedi.
Rolls-Royce marka otomobil, helikopter, masöz, badem sütü ve soslanmış mevsim sebzeleri, 23 yaşındaki şarkıcının isteklerinden sadece bazıları.
Purpose Turnesi kapsamında 10 Mayıs’ta Mumbai’de konser verecek olan Justin Bieber, istekleriyle şaşırttı. Şehri gezmek için Rolls-Royce marka bir araç ve 120 kişilik ekibi için 10 lüks otomobil ile iki minibüs isteyen şarkıcının, konser vereceği stadyuma inmek için de helikopter tercih ettiği öğrenildi.
BEŞ YILDIZLI İKİ OTEL KAPATILACAK
Beş yıldızlı iki otelin kapatılacağı ve süit odası Babür İmparatorluğu temalı resimler ve mor karanfillerle süslenecek olan şarkıcının, stres atması için de tüm yoga malzemeleri ve masöz hazır bulunacak.
Soyunma odasında alkali ve vitaminli su, enerji içeceği, maden ve meyve suyu, proteinli içecek ve badem sütü bulunan bir buzdolabı isteyen sanatçı; iki paket tişört, iki paket atlet ve üç paket çorap sipariş etti. Bunların yanı sıra iPhone şarj aleti bulunan bir müzik çalar da sanatçının kulisindeki yerini alacak.
Bieber; soslanmış mevsim sebzeleri, meyve, hindi, marul, peynir, zeytin, biber, cips, sakız, kuruyemiş, patlamış mısır, siyah çikolata, mısır gevreği, jelibon şekerleme ve kraker de sipariş etti.
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