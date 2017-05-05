Londra Gazete
Son haberler
5 Mayıs 2017 - Kuzey Enfield’ın Muhafazakar Parti adayı Nick De Bois oldu
5 Mayıs 2017 - UETD UK’de Erdal Yetimova dönemi başladı
5 Mayıs 2017 - 2017 Kutlu Doğum programı Londra’da gerçekleşti
4 Mayıs 2017 - Kanser ve Alzhimer hastalıkları anlatıldı
4 Mayıs 2017 - Türk çocuk doktoru pedofili suçundan hapis yatacak
Home / Magazin / Justin Bieber konser için dünyaları istedi

Justin Bieber konser için dünyaları istedi

— 5 Mayıs 2017

Hindistan’ın en büyük şehri Mumbai’de konser vermeye hazırlanan Kanadalı popçu Justin Bieber adeta dünyaları istedi.

Rolls-Royce marka otomobil, helikopter, masöz, badem sütü ve soslanmış mevsim sebzeleri, 23 yaşındaki şarkıcının isteklerinden sadece bazıları.

Purpose Turnesi kapsamında 10 Mayıs’ta Mumbai’de konser verecek olan Justin Bieber, istekleriyle şaşırttı. Şehri gezmek için Rolls-Royce marka bir araç ve 120 kişilik ekibi için 10 lüks otomobil ile iki minibüs isteyen şarkıcının, konser vereceği stadyuma inmek için de helikopter tercih ettiği öğrenildi.

BEŞ YILDIZLI İKİ OTEL KAPATILACAK

Beş yıldızlı iki otelin kapatılacağı ve süit odası Babür İmparatorluğu temalı resimler ve mor karanfillerle süslenecek olan şarkıcının, stres atması için de tüm yoga malzemeleri ve masöz hazır bulunacak.

Soyunma odasında alkali ve vitaminli su, enerji içeceği, maden ve meyve suyu, proteinli içecek ve badem sütü bulunan bir buzdolabı isteyen sanatçı; iki paket tişört, iki paket atlet ve üç paket çorap sipariş etti. Bunların yanı sıra iPhone şarj aleti bulunan bir müzik çalar da sanatçının kulisindeki yerini alacak.

Bieber; soslanmış mevsim sebzeleri, meyve, hindi, marul, peynir, zeytin, biber, cips, sakız, kuruyemiş, patlamış mısır, siyah çikolata, mısır gevreği, jelibon şekerleme ve kraker de sipariş etti.

Haber Okunma Sayısı: 49
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close