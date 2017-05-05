Kuzey Enfield’ın Muhafazakar Parti adayı Nick De Bois oldu

İNGİLTERE’DE geçtiğimiz haftalarda Başbakan Theresa May’in genel seçim çağrısı yapması üzerine sürecine girilen seçim kampanyaları sürecinde, Kuzey Enfield için Muhafazakar milletvekili adayı Nick De Bois, Uluslararası Gelişim Müşaviri Priti Patel’in de katılımıyla toplumla buluştu.

28 Nisan sabahı düzenlenen etkinliğe yoğun olarak Enfield’da yaşayan Hint kökenli toplumun katıldığı görülürken, Nick De Bois konuşmasında Kuzey Enfield için olan planlarını aktarırken Priti Patel de özellikle içinde bulunduğumuz Brexit sürecinde neden Muhafazakar Hükümetin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Seçim kampanyasının ilk durağı olan Chase Side Restaurant’da katılımcılarla buluşan Nick De Bois, açılış konuşmasında Enfieldlılarla olmanın ve bu genel seçimle tekrardan en büyük tutkusu olan Enfield için çalışmayı dört gözle beklediğini belirtirken, Priti Patel Brexit sürecine dair bir konuşma yaptı.

“Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu önemli genel seçim gündeminde, ülkemizin ekonomik denge ve yükselişi ancak Muhafazakar Hükümet tarafından sağlanabilir. Bu sebeple, Enfield halkının hem kendi ilçeleri hem de ülkelerinin geleceği için doğru karar olan Muhafazakar üyeleri seçeceklerini biliyorum. Özellikle Britanya’nın AB’den çıkış süreci içerisinde aktif olarak rol alamayacakları belli olan, Britanya’nın çıkarlarını düşünmeyen muhalefet partilerinin sadece komplo teorileri ürettiğini gördüğümüz şu dönemde, Brexit’i iyi kullanacak ve tüm fırsatları ülkemizi ön plana alarak hareket edebilecek tek hükümet Muhafazakar Hükümet olacaktır.”

“TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMLARA DAHA YAKIN BİR MİLLETVEKİLİ”

Toplantıda aynı zamanda Londra Gazete’nin sorularını cevaplayan De Bois, seçildiği takdirde Enfield’da bulunan Türkçe konuşan toplumlara daha da yakın olacağını belirtirken, Priti Patel ise büyük fotoğrafta Britanya ve Türkiye ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu, Muhafazakar Partililerin Türkçe konuşan toplumlarla her daim iş birliği içerisinde olduğunu ve olacağını belirtti.

Nick De Bois, aynı zamanda seçildiği takdirde gerek toplumun dernekleri ile sıkı bir biçimde çalışmak gerekse de seyyar dükkanları teker teker ziyaret ederek Türkçe konuşan topluma daha yakın, bireysel bir ilişkiyi sabitleyeceğini belirtti.

Kuzey Enfield için milletvekilliği adaylığını Joan Ryan ile 2001’den beri başa baş kovalayan Nick De Bois, 2010 yılında Kuzey Enfield Milletvekilliğine seçilmiş ancak 2015’te Joan Ryan genel seçimlerde galip gelerek tekrardan Kuzey Enfield için milletvekili olmuştu.