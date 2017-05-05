Londra’da uçuşlar askıya alındı— 5 Mayıs 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havalanı 3. Terminali’nde güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘da bulunan Heathrow Havalanı 3. Terminali’nde güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.
Heathrow Havalanı yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da bulunan Heathrow Havaalanı 3. terminalindeki uçuşlar güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine askıya alındı. Heathrow Havaalanı, uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci, toplam yolcu trafiğine göre ise dünyanın en işlek 3. havalimanı. (İHA)
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