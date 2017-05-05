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Manchester United finale çok yaklaştı

— 5 Mayıs 2017

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya‘nın Celta Vigo takımını 1-0 yendi.

İspanya’nın Vigo kentindeki Balaidos Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.

Sahaya, sakatlığı bulunan İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic‘ten yoksun çıkan Manchester United, 67. dakikada Marcus Rashford’un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiliz ekibi, Celta Vigo‘yu 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon en son İstanbul‘da Fenerbahçe‘ye 2-1 yenilen Manchester United, sonrasında oynadığı 9 maçta da yenilgi yaşamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs’ta İngiltere‘de oynanacak. (AA)

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