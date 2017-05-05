Trabzonspor, şansını son düdüğe bıraktı: 6-2

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, Excellence Mortgage Birinci Küme play-off grubu ikinci maçında Yalova’ya 6-2 galip gelerek şansını son maçlara bıraktı.

New River Sports Centre tesislerinde dün akşam oynanan karşılaşmadan yine farklı yenilerek ayrılan Yalova şampiyonluk umudunu kaybetmiş oldu. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Trabzonspor’da beş gole imza atan Warren sahanın yıldızıydı.

Oyunun başlarında Yalova Tashan’la 1-0 öne geçti. Buna Warren karşılık verdi ama yine Tashan ikinci gole imza attı. Devre Yalova’nın 2-1 üstünlüğü altında sona erdi. İkinci yarıyla birlikte temposunu attıran Trabzonspor fırsatları da değerlendirmeye başladı. Günün yıldızı Warren, üst üste dört gol atarak skoru 5- 2 yapan isim oldu. Son gol Ridi’den geldi ve karşılaşma 6-2 sonuçlandı.

EMRAH KAYA: SON DÜDÜĞÜ BEKLİYORUZ

Şampiyonluğun artık Dumlupınar’ın, Yalova ile oynayacağı maçın skoruna göre belirleneceğini söyledi. Esenler’i yenerek son 90 dakikanın son düdüğünü bekleyeceklerini kaydeden Kaya, “İlk maçta cezalı ve sakat oyuncularımızın yokluğu nedeniyle kötü oyunla mağlup olduk. Şimdi ideal kadromuzla çıktığımız bu maçta gücümüzü gösterdik. En kötü ihtimal olan lig ikinciliği de bizim gibi Türk Ligi’nde yeni olan bir takım için büyük başarıdır. Buna bir de Federasyon Kupası şampiyonluğunu ekledik mi bu başarı yine zirveye çıkmış olacaktır” dedi.

Yalova Kulübü Başkanı Hasan Salih ise ligin ilk etabını lider kapatmalarına karşılık play-off grubunun ilk iki maçını kaybederek, şampiyonluk şansını kaybettiklerini söyledi. Salih, play-off uygulamasına karşı olduklarını da daha öncede de belirttiklerini vurguladı.