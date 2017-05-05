Türkiye’nin yeni bir vilayete ihtiyacı yoktur

Dikkat! Eski 5 pound’lar bu haftadan itibaren geçersiz sayılıyor— 5 Mayıs 2017
İngiltere Merkez Bankası’nın bildirdiği habere göre, eski 5 pound kağıt paralarından hala milyonlarcası cüzdanlardaki yerlerini koruyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta federal bir çözümün herkesin yararına olacağını vurguladı.
İstanbul Üniversitesi’nde üniversite senatosunun profesörleri ve öğretim üyelerine “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Müzakereleri” konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının başında Kıbrıs sorununun tarihsel geçmişi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra, Kıbrıs’ta federal bir çözümün ilgili taraflar ve herkes için iyi sonuçlar yaratacağını vurguladı.
Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olabilmesi için Rum yönetiminin zihniyet değişikliğine ihtiyaçları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetiminin yetki paylaşma konusunda zorlandığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta konfederasyon ya da üniter yapı kurmanın, federal bir çözümden daha kolay olduğunu belirterek “Biz zor olsa da ilgili tüm taraflarca tek kabul edilebilir çözüm olan federasyon için çalışıyoruz ve tüm iyi niyetimizle temmuz ayına kadar olan bu kısa zaman içinde de yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz” dedi.
Güney’de 2018 Şubatında yer alacak başkanlık seçimlerinin olumsuz etkilerinin erken görülmeye başladığını ve bunun da müzakere sürecine zarar verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Temmuz ayı itibarı ile Rum tarafının sondaj çalışmalarına başlama niyetinin bölgede yeni gerginliklere sebep olabileceğine dikkat çekerek “Oysa bölgedeki enerji yataklarının gerginlik değil işbirliği sebebi olması gerektiğini her fırsatta vurguladık” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı “Bizden kaynaklanmayan nedenlerle bu müzakere süreci başarıya ulaşmayacak olursa biz Kıbrıslı Türkler kendi kimliğimizle demokratik ve laik bir toplum olarak yolumuza KKTC olarak devam ederiz. Bizlerin vilayet olma gibi bir isteği olmadığı gibi Türkiye’nin de yeni bir vilayete ihtiyacı yoktur” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözülmesinin son zamanlarda giderek gerilen Türkiye’nin AB ile ilişkilerine de olumlu bir etki yapacağının altını çizdi. (HABERKIBRIS)
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