UETD UK’de Erdal Yetimova dönemi başladı

Merkezi Almanya’da bulunan ve 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren, İngiltere’de ise 2011 yılından bu yana aktif olan UETD-UK, geçen Cumartesi günü yaptığı basına kapalı genel kurul toplantısında Erdal Yetimova’yı başkanlığa seçti.

Toplantıya, UETD İngiltere teşkilat mensuplarının yanı sıra, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Genel Başkan Yardımcıları Ayşe Asut ve Yıldırım Sevinç katıldı.

UETD-UK eski Başkanı Turhan Özen görevini Erdal Yetimova’ya devrederken, görevde bulunduğu dönemde İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun gelişmesi yönünde etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

UETD-UK yeni Başkanı Erdal Yetimova ise yaptığı açıklamada şimdiye kadar başkanlığı sürdüren Turhan Özen ve ekibine teşekkür ederek, “Bundan sonra Turhan beyden devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için çalışacağız.” dedi.

ERDAL YETİMOVA KİMDİR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gelen Erdal Yetimova, burada iş hayatına başlayarak reklamcılık ve hizmet sektöründe iş hayatına devam etmektedir.

2014 Yılında UETD UK AR&GE başkanlığı, yine aynı yıl içerisinde Bölge sekreterliği görevine getirilmiştir. 2016 yılı sonuna kadar bölge sekreterliği görevini yürüten Erdal Yetimova evli ve iki çocuk babasıdır.