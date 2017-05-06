Baskılı tişört satan Türk’e tarihi para cezası

Telif hakkı ödemeden tişört üstüne baskı yapan ve satan Türk girişimci 70 bin pounddan fazla para cezasına çarptırıldı.

Baskı işi yapan Çağdaş Top, telif hakkı olan ürünler sattığı için Wood Green Ceza Mahkemesi tarafından tarihi para cezası ödemeye mahkum edildi.

37 yaşındaki Çağdaş Top, Funtastic Print adıyla Enfield’daki Honey Lane, Waltham Abbey’de faaliyet gösteriyordu.

eBay üzerinden satış yaptığı Enfield Belediyesi Ticaret Standartları ekibi tarafından tespit edilen Top hakkında belediye hukuk servisi kovuşturma başlattı.

Çağdaş Top internet üzerinden logolu ve markalı giysiler sattığı için 2015 yılı Şubat ayından itibaren takibe alındı.

Top’un, telif hakkına tabii olan One Direction, Nirvana, The Minions, Superman ve “WWE” Amerikan güreşi markalarını tişört ve kapüşonlu giysilere basıp sattığı tespit edildi.

Yetkililer tarafından uyarılan ve satışları durdurması istenen Top, kendisine gönderilen uyarı mektuplarını görmezden geldi.

Enfield Belediyesi ticaret standarları ekibi de kontrol amaçlı Top’tan telif haklı bir ürün satın alarak, Top hakkında inceleme başlattı.

Top, Wood Green Ceza Mahkemesinde 17 Kasım 2016 tarihinde görülen davasında 1994 Ticaret Markaları Yasası uyarınca suçlu bulundu.

21 Nisanda tekrar hakim karşına çıkan Top, 15 bin pound cezaya, 50 bin pound satışlarından elde ettiği karı geri ödemeye ve 8 bin 260 pound mahkeme masrafıyla birlikte toplam 73 bin 260 pound para cezasına çarptırıldı.