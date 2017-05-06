Bilic’in halefi Mancini

West Ham’da koltuğu sallanan Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in yeni sezonda görevi Galatasaray’ın eski teknik patronu Roberto Mancini’ye devredeceği iddia edildi.

ngiltere Premier Lig takımı West Ham United‘ı çalıştıran Slaven Bilic‘in geleceği belirsizliğini koruyor.

Londra ekibinde devam edip etmeyeceği sezon sonunda şekillenecek olan Hırvat teknik adamın koltuğu için Ada basınında adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sky Sports‘ta yer alan haberde, bir dönem ülkemizde Galatasaray‘da görev yapan Roberto Mancini‘nin West Ham’ın yeni hocası olabileceği ileri sürüldü. Türkiye‘den ayrıldıktan sonra ülkesinin takımı Inter‘i çalıştıran İtalyan teknik adam, şu anda boşta.

Bir dönem Beşiktaş‘ın teknik direktörlüğünü yapan Bilic’in West Ham’dan ayrılması durumunda yerini doldurması muhtemel diğer isimler ise Newcastle United Menajeri Rafa Benitez ve Fulham‘ın hocası Slavisa Jokanovic.

İngiliz ekibinde ikinci sezonunu geçiren ve bitime 3 hafta kala 39 puanla 15. sırada yer alan Bilic’in öğrencileri, geçen yılki performasından uzak bir görüntü çiziyor. (FANATİK)