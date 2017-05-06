BTKD 15. yılını Nükhet Duru ile kutladı

Londra’daki en etkin sivil toplum kurumlarından Britanya Türk Kadınları Derneği’nin 15’inci kuruluş yılında sahne alan ünlü sanatçı Nükhet Duru, Türk okulları ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için Londralı toplumla buluştu.

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve Derneğin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın da katıldığı gecede, iki saat sahnede kalan Nükhet Duru, nostaljik parçalarıyla izleyenleri coşturdu. Konser, konukların eşliğinde söylenen “ İzmir Marşı ve 10’ncu Yıl Marşı” ile son buldu. BTKD Başkanı Maviş Fuchs, gecenin gelirinin eğitim için bağışlanacağı açıkladı

Başkentin merkezindeki Millenium Mayfair Hotel’inde gerçekleşen gecede iki saat sahnede birbirinden güzel parçalarını seslendiren Nükhet Duru, şarkılarını Londra’da hafta sonları eğitim veren Türk Okulları ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına söyledi.

Londra’da 2002 yılında kurulan ve özellikle eğitime yaptığı bağışlarla adından sık sık söz ettiren BTKD’nin 15’inci yıldönümü gecesine Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Derneğin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Çınar Ergin, Elçi Müsteşar Cem Işık, Muavin Konsolos Gülcan Ökçün ile 150’ye yakın konuk katıldı.

Dernek Başkanı Maviş Fuchs ve Yönetim Kurulu üyeleri Funda Aksanoğlu, Deniz Harput, Burcu Köstem, Nesrin Cömert ve Devrim Karabulut’un konuklarla tek tek ilgilendiği gecede, tanınmış müzisyen Hakan Bilal ve orkestrasının müziği büyük beğeni topladı.