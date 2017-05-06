Day-Mer’de “Göçmenlik ve Ev İşçiliği” kitabı tanıtıldı

GAYE Yılmaz’ın dört yıldır üzerinde çalıştığı kitabı “Göçmenlik ve Ev İşçiliği” kitabının tanıtımı Day-Mer’de gerçekleşti.

Yurt içi ve dışı göç sonucu ev işçiliği yapan 120 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan kitap, çoğunluğu kadınlardan oluşan bu grubun yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor. Dr. Yılmaz, kendisini dinlemeye gelenlere ilk olarak araştırmasından ve ona Londra’da yardım eden Day-Mer ile tanışmasından bahsederek başladı. Kitabını yazmada kendisine yardım eden herkese teker teker teşekkür eden Dr. Yılmaz, araştırmasında tanıştığı farklı kültür ve karakter sahibi onlarca kadından da bahsetti. “Üç ülkede toplam 120 kadınla görüştüm; bu her ülkede 40 kadın anlamına geliyor. 120 kadının içinde 10 farklı dinden, 28 farklı ülkeden kadınlar var. Bunların içinde Brezilyalı da vardı Belçikalı da, Polonyalı da vardı Türk de. 60 tanesi Müslüman olmayan ülkelerden oluşan kadınların, 60 tanesiyse Türkiyeli; yani hem Türkiye’de yaşayan 40 kadın, hem de Türkiye dışında yaşayan 20 kadından oluşuyor. İstanbul’daki 20 kadının tamamı iç göç eden Kürt kadınlardan oluştu. Londra ve Berlin’deyse Kürt ve Türk kadınlardan oluşan bir grubu inceledik.”

En çok İstanbul’da zorlandığını belirten Dr. Yılmaz, özellikle Ermenistan’dan gelip kaçak çalışan kadınlarla röportaj yaparken sorunlar yaşadığını söyledi. Dr. Yılmaz, bu insanların çalıştıkları evlerin bahçelerine dahi çıkamadıklarını hatta polise yakalanmaları durumunda işverenlerin hiçbir sorumluluk almadıklarını belirtti.

İşçi ve emekçi sınıfı içerisinde göçmen ev işçilerinin en kırılgan grubu oluşturduğunu söyleyen Dr. Yılmaz, İngilizce yayınlanan kitabının anlaşma sağlanması halinde Türkçeye çevrileceğinin de müjdesini verdi.