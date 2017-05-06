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Goldman Sachs CEO’sundan Brexit uyarısı

— 6 Mayıs 2017

 

Goldman Sachs’ın İngiltere’de yaklaşık 6 bin 500 kişiye istihdam sağladığını, AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerin sonucuna göre çalışanların bir kısmının ülke dışına transfer edilebileceğini bildirdi.

Brexit müzakerelerinden istenilen sonucun çıkmaması halinde bankanın “acil durum planı” bulunduğunu ifade eden Llyod Blankfein, Frankfurt ve Dublin’deki merkezlerinin genişletilebileceğini kaydetti.

Blankfein, İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, anlaşmaya varılması halinde uyum sürecinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

LONDRA’NIN FİNANS MERKEZİ DURAKLAMA DÖNEMİNE GİREBİLİR

Londra’nın finans merkezinin son 30 yıldır kaydettiği büyüme ivmesinin birdenbire tersine dönmesini beklemediklerini kaydeden Lloyd Blankfein, “İngiltere’nin AB ile müzakerelerinden olumsuz sonuç çıkması halinde Londra’nın finans merkezi duraklama dönemine girebilir. Duraklayacaktır, biraz gerileyecektir. Bu birçok şeye bağlı. Şu anda emin olmadığımız çok fazla konu var” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 1 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiği finans sektöründen elde edilen yıllık vergi geliri de yaklaşık 70 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor. (AA)

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