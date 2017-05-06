İngiliz seyahat çevrimiçi blogger’leri Muğla’da

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kentin tanıtımı için davet ettiği 17 İngiliz sosyal medya fenomeni ve seyahat “blogger”ı (çevrimiçi yazar), Yatağan ilçesindeki Lagina Kutsal Alanı’nı gezdi.

Belediyenin daveti üzerine kente gelen, İngiltere‘de yaşayan Avusturya, Fas, Polonya, Kıbrıs, Vietnam, Kolombiya ve Irak asıllı 17 sosyal medya fenomeni ve seyahat “blogger”ı, Muğla‘nın ilçelerini geziyor.

Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz eşliğinde Lagina’yı gezen İngiliz grup, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri, sosyal medya aracılığıyla 30 milyonu bulan takipçileriyle paylaştı.

“#discovermugla” etiketi

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla‘nın tarihi, kültürel ve turistik ilçelerini 5 gün boyunca gezecek konukların, yaptıkları paylaşımları #discovermugla etiketi ile takipçilerine ulaştırdıklarına dikkati çekti. Lagina Kutsal Alanı’nın bölgenin en önemli dini merkezlerinden biri olduğunu ve burada Hekate Tapınağı’nın da olduğunu anlatan Oğuz, “Muğla denilince akla hep güneş, kum ve deniz gelmektedir. Bizim pek bilinmeyen kültür ve sanat değerlerimizin tanıtılması, bu açıdan çok önemli. Arkadaşların yapmış olduğu tanıtım, bence dünyada ses getirecektir. Bundan dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür ederim.” diye konuştu.

İngiliz grup adına konuşan Shadia Loves da Muğla ve Lagina’da çektikleri fotoğraf ve görüntüleri, izlenimleriyle birlikte Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve blog sitelerinde paylaşacaklarını ve takipçilerinin beğenisine sunacaklarını söyledi.Grupta yer alan sosyal medya fenomenleri ve seyahat “blogger”larının kişisel bakım, güzellik, seyahat ve turizm alanlarında paylaşımlar yaptığını belirten Loves, “Buraya gelmemiz çok güzel oldu. Burada yeni yerler gördük ve tecrübeler edindik. Sosyal medya ve blog sitelerinde buralarla ilgili öğrendiklerimizi yazacağız. Etkinlik boyunca yaklaşık 400 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Loves, Muğlalıların kendilerini çok iyi ağırladığını, şu ana kadar yaptıkları paylaşımlarla takipçilerden olumlu tepkiler aldıklarına değinerek, “Türkiye’ye bakış açıları değişiyor ve olumlu tepkilerde bulunuyorlar. Eve döndüğümüz zaman burası hakkında videolar yükleyip, yazılar yazıp bütün dünyaya bu güzellikler hakkında bilgiler vereceğiz.” ifadelerini kullandı. İngiliz grup, daha sonra Lagina Kutsal Alanı’ndaki ilk kazıyı başlatan ilk Türk arkeolog Osman Hamdi Bey‘in yaşadığı ve restorasyonla turizme kazandırılan Turgut Mahallesi’ndeki Osman Hamdi Bey Konağı’nı gezdi. (AA)