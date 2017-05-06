Referandum sonuçları Brexit sonuçlarıyla benzer

UETD UK yöneticileri Ankara’da İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ile Büyükelçilik konutunda görüştü. Görüşmede, 90’lı yıllardan beri Türkiye’de çeşitli görevler aldığını dile getiren Moore çok iyi derecede Türkçe konuştuğunu, çocuklarının Türkiye’de dünyaya geldiğini; Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini söyledi. Moore, taşraya giderek oradaki halk ile sohbet ettiğini, halkın Ak Parti ve Erdoğan’a olan sevgisini gördüğünü ve Erdoğan’ın arkasında çok bir büyük halk desteği olduğunu bildiğini söyledi. İngiltere Büyükelçisi Moore anayasa değişikliği halk oylamasını Brexit’e benzeterek, başkanlık sistemi hakkındaki belirsizlikle insanların Avrupa Birliği’nden çıkalım dedikten sonra yaşanan belirsizliğin aynı olduğunu savundu.

İngiltere-Türkiye arasında gerçekleşen Tatlı Dil Formu’na da değinen Moore bundan sonra yapılacak Tatlı Dil Formuna İngiltere’de STK’larıda davet edeceğini söyledi.

UETD UK yetkilileri Turhan Özen ve Ali Demirci’yi fahri İngiltere Elçisi atadığını ifade eden Moore kendisinin İngiliz olması sebebiyle İngiltere’yi anlatamadığını bunu İngiltere’de yaşayan Türklerin daha iyi dile getireceğini söyledi.