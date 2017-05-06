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Ronaldo sosyal medyanın da kralı

— 6 Mayıs 2017

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bir ilke imza attı. Ronaldo, Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.

Real Madrid formasıyla sergilediği performans ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, bir ilki daha başardı. Son olarak Atletico Madrid’i 3-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında hat-trick yaparak, ‘Avrupa kupalarının yarı finallerinde en çok gol atan oyuncu’ unvanını elde eden Ronaldo, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu olarak da tarihe geçti. Ronaldo’nun sosyal medyadaki Twitter hesabında yaklaşık 52 milyon, Facebook’ta ise 121 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

MESSI’NİN TWITTER HESABI YOK

Portekizli oyuncu ile birlikte dünyadaki en iyi iki futbolcudan biri olarak kabul edilen Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise bu alanda Ronaldo’nun gerisinde yer alıyor. Twitter hesabı bulunmayan Messi’nin, Instagram’da ise yaklaşık 71 milyon takipçisi bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu, Facebook’ta ise 89 milyon hayranı tarafından takip ediliyor.

NEYMAR İKİNCİ SIRADA

Instagram’da takım arkadaşı Messi’den daha fazla takipçisi bulunan Neymar, Ronaldo’nun ardından en çok takip edilen futbolcu. Neymar’ın Instagram hesabındaki takipçi sayısı 74 milyon.

Real Madrid’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez’in 30.7 milyon Instagram takipçisi bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan Ronaldo’nun takım arkadaşı Gareth Bale’in ise Instagram hesabında 28.8 milyon takipçisi var. Manchester United’ın sakatlanarak sezonu kapatan yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in de 24.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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