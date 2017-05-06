Türk Ligi 1.Küme’de şampiyon yarın belli oluyor

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’nin en büyüğü yarın oynanacak play-off grubunun son karşılaşmalarından sonra belli olacak.İlk etabı lider kapatan Yalova’nın üst üst iki yenilgi aldığı ve iddiasını yitirdiği play-off grubunda şampiyonluğa en yakın takım lider Dumlupınar.

Play-off grubuna sıfır puanla başlamasına rağmen, farklı iki galibiyetle zirveye yerleşen Dumlupınar, yarın iddiasız Yalova’yı yendiği takdirde mutlu sona ulaşacak.

Dumlupınar’ın beraberliği halinde ise Trabzonspor-Esenler maçının skoru önem kazanacak. Trabzonspor sahadan üç puanla ayrıldığı takdirde geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonlukla kucaklaşacak.

Esenler’in şampiyon olması için öncelikle Trabzonspor’u yenmesi gerekecek. Dumlupınar’ın Yalova’ya mağlup olması halinde de hedefe ulaşan takım olacak.

Her yönüyle ilginç geçmesi beklenen son maçların öncekiler gibi çekişmeli ve bol gollü geçmesi de beklentiler arasında.

GÜNÜN PROGRAMI (7 MAYIS PAZAR)

New River Sports Centre Stadium

15.30 Esenler FC-Trabzonspor

New River Sports Centre (G3)

15.30 Yalova-Dumlupınar

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme play-off grubu

TAKIMLAR O G B M A Y P

Dumlupınar 2 2 0 0 10 4 6

Trabzonspor 2 1 0 1 8 7 5

Esenler FC 2 1 0 1 5 5 4

Yalova 2 0 0 2 2 9 3

NOT: Play-off grubu maçlarına Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler FC (1) ve Dumlupınar (0) puanla başladı.