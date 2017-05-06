Türkiye sezaryende dünya birincisi

OECD verilerine göre; dünyada en fazla sezaryen ile doğum yapılan ülke Türkiye. Sezaryeni en az uygulayan ülke ise İsrail.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) rakamlarına göre Türkiye, sezaryen ile doğumda dünya birincisi. Sezaryen sıklığında ikinci sırayı İtalya, üçüncülüğü İspanya alırken, bu ülkeleri İngiltere ve Fransa takip ediyor. Dünyada sezaryeni en az uygulayan ülke İsrail. İsrail’i Finlandiya, İsviçre ve Norveç izliyor.

Türkiye’deki sezaryen doğumlarda 2002 yılından bu yana hızlı bir artış var. Buna karşın; İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa’da ise mevcut oranlarda bir artış ya da azalma yok.

İKİ BEBEKTEN BİRİ SEZARYEN…

Türkiye’de geçen yıl, Suriyeli sığınmacıların yaptığı doğumlar hariç bir milyon 248 bin 41 bebek dünyaya geldi ve bu doğumların 676 bin 152’si sezaryen ile yapıldı. Sezaryen doğumlarda ilk sırayı özel hastaneler, ikinci sırayı üniversite hastaneleri ve üçüncü sırayı ise kamu hastaneleri aldı.

EGE BÖLGESİ İLK SIRADA

Bölgelere göre sezaryen oranlarına bakıldığında ise yüzde 34,7 ile Ege Bölgesi başı çekerken, yüzde 31,1 ile Marmara Bölgesi ikinci, yüzde 30,7 ile Akdeniz Bölgesi de üçüncü sırada geliyor. En az sezaryen doğum, yüzde 17,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti.

SEZARYENDE NEDEN ISRAR EDİLİYOR?

Sezaryenin tercih edilme gerekçelerinde, vatandaşlarca bunun daha risksiz bir ameliyat olduğuna yönelik anlayış önemli yer tutuyor. Yanı sıra, sezaryenle doğumun daha kısa sürede, daha kolay gerçekleşmesi, hekimlerin de doğumda risk almak istememeleri gerekçe olarak gösteriliyor.

Anne ve babanın, doğumu kendi belirledikleri bir sürede planlama isteği, kısırlık tedavisiyle gerçekleşen gebeliklerde bebeklerin sağlığının daha fazla önemsendiğinin düşünülmesi, çoğul gebeliklerin ve ileri yaş gebeliklerinin artması, özel hastanelerin çalışma koşulları ile hizmet anlayışlarının da sezaryen oranlarındaki artışta önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

NORMAL DOĞUMA ÖDÜL

Türkiye’de sezaryen doğum oranı yüzde 50’yi bulan hastaneler var. Sağlık Bakanlığı bu rakamları aşağıya çekmek için mücadele ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, normal doğumu destekleyen hekim ve hastaneleri ödüllendiriyor. Bilinçlendirme kampanyalarıyla anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlatılıyor. Sağlık Bakanlığı sezaryen oranını Türkiye genelinde yüzde 15’e kadar düşürmeyi amaçlıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sezaryen oranları İstanbul’da da, Türkiye’de de ne yazık ki istediğimizin üstünde. Sezaryen oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. İnsanlara normal doğumun sezaryenden daha faydalı olduğunu öğretemedik. Bunun için çalışıyoruz. Normal doğumda bebeğin de annenin de sağlığı çok daha iyi oluyor” dedi.