Türkiye’den gelen terör şüphelisi yakalandı!— 6 Mayıs 2017
Londra’da Heathrow havalimanının bir terminalinde uçuşlar durduruldu. Uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
Londra‘da Heathrow havalimanının bir terminalinde uçuşlar durduruldu. Uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
Heathrow sözcüsü yaptığı açıklamada “Terminal 3’teki uçuşlarımız güvenlik sorunu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı. Seyahatleri etkilenen tüm yolculardan çok özür dileriz” dedi.
UÇAKTAKİ TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
İngiliz basını, Türkiye‘den gelen bir uçaktaki terör şüphelisinin gözaltına alındığını ve uçuşların bu yüzden askıya alındığını bildiriyor.
TERÖR SALDIRISI YAPMAKLA SUÇLANIYOR
0 yaşındaki yolcu dün gece Londra‘ya indi ve polis anında harekete geçti. Söz konusu yolcu, terör saldırısı hazırlığı yapmak ve terör eğitimi almakla suçlanıyor. Yakalanan şüpheli polis merkezinde sorgulanıyor.
Yerel medya, polislerin Londra‘nın doğusundaki bazı adreslerde arama yaptığını aktardı.
Şüphelinin bindiği uçak, yeniden İstanbul‘a doğru havalandı.
ABD VE AB ÜLKELERİNE UÇUŞLARIN YAPILDIĞI TERMİNAL
Heathrow havalimanının 3 numaralı terminalinde ağırlıkla İngiltere-ABD ve İngiltere AB ülkeleri arasındaki uçuşlar yapılıyor. (HABERLER.COM)
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