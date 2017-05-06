Yerel ara seçimin galibi Muhafazakar Parti

Birleşik Krallık‘ta geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti belediye meclis üye sayısını önemli ölçüde artırdı, ana muhalefet ise çok sayıda meclis üyeliğini kaybetti.

İngiltere, Galler ve İskoçya’da seçmenler, önceki bazı belediye meclisleri ile aralarında Manchester, Liverpoolve Cambridge‘in de bulunduğu 8 bölgede belediye başkanlarını seçmek üzere oy kullandı.?

Seçmenlerin sandık başına gittiği 88 bölgenin tamamında oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, iktidardaki Muhafazakar Parti belediye meclis üyesi sayısını dikkat çekici oranda artırdı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise büyük gerileme yaşadı.

Muhafazakar Parti meclislerdeki üye sayısını 563 artırdı, İşçi Partisi ise 382 meclis üyeliğini yitirdi.

AŞIRI SAĞDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Seçimin en büyük mağlubu, aşırı sağdaki Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) oldu. Sadece bir meclis üyesi çıkarabilen UKIP, daha önce sahip olduğu 145 meclis üyeliğini kaybederek adeta siyasi haritadan silindi.

Galler’de milliyetçi Plaid Cymru Partisi meclis üyesi sayısını 33 artırdı, İskoçya’daki İskoç Ulusal Partisi (SNP) 7 meclis üyeliğini kaybetti.

Seçime büyük ümitlerle giren Liberal Demokrat Parti de beklediği başarıyı yakalayamadı. Partinin, daha önce sahip olduğu 42 meclis üyeliğini kaybettiği görüldü.

Öte yandan, belediye başkanlığı seçiminin yapıldığı 8 bölgeden 4’ünü İşçi Partisi, 4’ünü ise Muhafazakar Parti kazandı. Muhafazakar Partinin kazandığı yerler arasında İngiltere‘nin ikinci büyük kenti Birmingham’ı da kapsayan West Midland bölgesi de yer aldı. İşçi Partisi ise Manchester ve Liverpool‘da yarışı önde bitirdi.

BREXIT ETKİSİ

Siyasi gözlemciler, İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partinin, Birleşik Krallık‘ın AB‘den ayrılması (Brexit) konusunda aldığı sert tutumun Brexit’i temel politika olarak benimseyen aşırı sağcı UKIP’in oylarını erittiğini savunuyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin ise Jeremy Corbyn’in liderliği etrafındaki iç çekişmeden zarar gördüğü belirtiliyor. İşçi Partisi belediye meclis üyeliklerini bağımsız adaylara ve Muhafazakar Partiye kaptırdı. Parti, önceki seçimde UKIP’e kaptırdığı seçmenleri geri kazanmayı da başaramadı. Birleşik Krallık’taki 88 seçim bölgesinde 4 bin 851 belediye meclis üyeliği için yapılan seçim, 8 Haziran’da gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesinde partiler için önemli bir yarış olarak değerlendiriliyor.

GENEL SEÇİM PROJEKSİYONU

Yerel seçimdeki oy oranlarının genel seçime yansıması halinde iktidar partisinin milletvekili sayısını 330’dan 349’a yükseltebileceği, ana muhalefet partisinin milletvekili sayısının ise 229’dan 215’e düşebileceği hesaplanıyor. Öte yandan yerel ve genel seçimler arasındaki farklara dikkati çekerek bugün alınacak sonuçların genel seçim için gösterge sayılamayacağını savunan çevreler de bulunuyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta hükümet geçen ay erken genel seçim kararı almıştı. Seçim süreci, önceki gün İngiliz parlamentosunun feshedilmesiyle resmen başlamıştı.? Genel seçime ilişkin anketlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti, ana muhalefetteki İşçi Partisinin açık ara önünde görünüyor. (AA)