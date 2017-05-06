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Yok böyle bir araç

— 6 Mayıs 2017

Dünya boks şampiyonu Anthony Joshua, ağır sıklette yendiği Wladimir Klitschko ile yapacağı maça, kendisi için özel olarak tasarlanmış yeni Range Rover’ıyla gitti. Şampiyonun eşi-benzeri olmayan aracı İngiliz basınının gündeminde…

Boks Şampiyonu Anthony Joshua, Range Rover SVAutobiography Dynamic aracıyla, Wladimir Klitschko’yu yendiği maç öncesinde ilk kez görüntülendi.

ARACIN HER YERİNDE İMZASI VAR

İngiliz The Sun, Land Rover tasarımcı teknisyenlerinin araç üzerinde özel olarak çalışarak, Joshua için özelleştirdiklerini yazdı. Otomobilde kapı kollarından koltuklara, aracın kaplamalarına kadar pek çok yer Joshua’nın imzasıyla donatılmış. Boksörün özel isteklerine göre tasarlanan SVO Design Pack adı verilen bu versiyonu şimdilik sadece Anthony Joshua kullanıyor.

LÜKS VE PERFORMANSIN ZİRVESİ

27 yaşındaki İngiliz boksör, “Range Rover SVAutobiography Dynamic, lüksün ve performansın zirvesi. SVO takımıyla otomobili kendi zevkime göre özelleştirmek için ortak bir çalışma yapmış olmaktan çok memnunum” dedi.

“Bu Range Rover’ı özelleştirmek için harika bir deneyim yaşadım” diyen Joshua, “Tasarım detaylarının seviyesi inanılmaz. Boks eldivenlerimdeki amblemin kapı kollarına, bagaja işlenmesi mükemmel” şeklinde konuştu.

Boksörün Range Rover’ı dünyada ilk SVO Design Pack modeli olma özelliği taşıyor. Jaguar Land Rover SVO Özel Projeler Yöneticisi David Fairbairn, cipin, boksörün isteklerine tam olarak uyularak yapıldığını söyledi.

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