Anadolu Kültür Festivaline günler kaldı

Pirinç patlağı tehlikeli oranda arsenik içeriyor— 7 Mayıs 2017
İrlanda’da yapılan bir araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların dörtte üçünde tehlikeli seviyelerde arsenik bulunduğunu ortaya koydu.
SÜLEYMANİYE Kültür Merkezi ile Anadolu Toplum Derneği tarafından bu yıl 11. düzenlenecek Anadolu Kültür Festivali’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Geleneksel hale gelen Anadolu Kültür Festivali, her yıl binlerce kişiyi ağırlayarak, gurbetteki vatandaşlara Anadolu hasretini giderirken, yabancısınaysa Anadolu kültürünün en güzel örnekleriyle tanıtım yapıyor. Toplumumuzun yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da gerçekleşen festivale bu yıl da Stoke Nevington’daki Clissold Park ev sahipliği edecek. 11 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te kapılarını ziyaretçilerine açacak festivalin büyük açılışı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek. 15 Mayıs akşamına kadar devam edecek festival 5 gün boyunca adeta bir kültür merkezi olacak.
Anadolu kültürünü tanıtan etkinliklerin yanı sıra ziyaretçilerine birbirinden lezzetli tatları da sunacak festivalde, Bursa Mehter Takımı’nın konserleri ve geleneksel tiyatro gösterileri de yer alacak.
Tamamen gönüllüler tarafından organize edilen ve sponsorlar tarafından desteklenen festivalle ziyaretçilerin aileleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirebilecekleri, piknik, kültür etkinliği ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortam oluşturuyor. Tüm gelirinin çocukların eğitimine harcandığı festival hakkında detaylı bilgi www.anatolianfest.com adresinden alınabilir.
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