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Anket sonucu şaşırttı: Gençler AB’ye güvenmiyor

— 7 Mayıs 2017

Avrupa Birliği‘ne (AB) üye ülkelerde yaşayan yaşları 16-26 olan gençlerin çoğu AB‘ye güvenmediği ortaya çıktı.

Kamuoyu araştırma kurumu ‘You Gov’ AB‘de yaşayan 6 bin gençle yapılan anket sonuçlarında gençlerin AB‘ne şüpheli yaklaşımı dikkat çekti. Kamuoyu araştırmasına İtalyaFransaAlmanyaİngiltereİspanyaYunanistanPolonya‘dan gençler katıldı. AB içinde demokrasiye en çok inananlar arasında Yunanistan yüzde 66 ve Almanya yüzde 62 oranla ilk sırada yer aldı. Bu iki ülkenin gençleri en iyi rejimin demokrasi olduğunu savundu. Anket’te AB yaşayan diğer ülke gençlerin yüzde 26’sı demokrasinin iyi bir rejim olmadığı yönünde görüş bildirdi. Demokrasiye güvenen diğer ülke gençlerin oranları İtalya yüzde 45, PolonyaFransa yüzde 42 oranla takip etti. AB içinde siyasilere olan güvenin azaldığı dikkat çekti.
Avrupa’da yükselen popülist siyaset gençleri olumsuz etkiledi
Diğer bir kamuoyu araştırma kurumu ‘Generation What’ yaşları 18-34 olan gençlerle yapılan araştırma sonucunda AB yaşayan gençlerin yüzde 82’si siyasetçilere güvenmediği ortaya çıktı.

AVRUPA TARİH MÜZESİ AÇILDI

Avrupa’nın başkenti konumunda olan Brüksel‘de bugün Avrupa kıtasının tarihini anlatan ‘Avrupa Tarih Müzesi’ açıldı. On yıllık bir süre içinde hazırlanan Avrupa Tarih Müzesi’ne 300 müzeden Avrupa‘yı anlatan, tanıtan objeler sergilenmek için verildi. 19 yüzyıldan bu yana Avrupa tarihini anlatan müzede toplam bin 500 obje bulunuyor. Brüksel‘de AP yakın olan müzenin maliyeti 55,5 milyon Euro’ya çıktı. Avrupa kıtasını ve AB‘ni dünya ile diyalogla yakınlaştıracak olan müze ziyaretçilerini bekliyor.(DHA)

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