Atun ‘Dünya ile entegre olmanın yollarını aramalıyız’

İngiltere’nin başkenti Londra’da Kuzey Kıbrıs Festivali’ne katılan ve çeşitli temaslarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, BRT’ya açıklamalarda bulundu.

Atun, ekonomik olarak varolmanın turizm, eğitim sektörü ihracat ürünleriyle daha fazla dışa açılabilmenin yollarını bulmak gerektiğini vurgulayarak, bunları yapmak için Londra’da olduklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın düzenlediği Kuzey Kıbrıs Festivali’nin Londra’nın çok önemli bir yerinde yapılmakta olduğunu belirten Atun,ülkenin tanıtımı için alışıldık düzenin yanında yurtdışında daha farklı organizasyonlar da yapıldığını anlattı.

Dünya’nın artık koskocaman küresel bir köy haline geldiğini ve KKTC’nin de buradaki yerini talep etmesi gerektiğini kaydeden Atun, “Bunu yaparken çözüm sürecinin elbette yapıcı şekilde devamlılığını sağlayacağız.Ama sadece o noktada takılıp kalmak kolaycılık, biraz da tembelliktir. Dünya ile entegre olmalıyız. Dünya ile entegre olmanın yollarını aramalıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İngiltere’ye 3 milyon dolarlık ihracat olduğunu anlatanAtun, bu ihracatın daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere’de çeşitli temaslarda da bulunduğunu açıklayan Bakan Atun, bu temaları çerçevesinde farklı farklı iş insanları ve yerel siyasetçiler ile görüştüklerini söyledi.

Alışılageldik siyasi söylemin bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Atun, “Haklılığımızı ifade edeceğiz siyaseten pozisyonumuzu ortaya koyacağız ama bunun yanında, ekonomik olarak var olmamızın oralara turizm, eğitim sektörümüz, ihracat ürünlerimizle daha fazla açılabilmenin yollarını bulmamız bütün ülkeye düşen bir görevdir. Onları yapmak için buradayız” dedi.

Bakan Atun, yapılan temasları hem ülkenin iletişim ağının gelişmesinin hem de yeni potansiyellerin meydana çıkmasının değerlendirilmesi adına imkan olarak gördüğünü de kaydetti. (HABERKIBRIS)