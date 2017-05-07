Dünya artık doktorları istemiyor mu?

Tıp biliminin her gün daha da ilerlediği modern çağda, doktorlara artık daha fazla ihtiyaç duyulmayabilir. Bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre dünyanın yarısı artık doktor yerine yapay zeka ve robotları tercih ediyor.

Onlarca ülkede faaliyet gösteren PwC’nin hazırladığı rapora göre dünya çapında tüketicilerin çoğunluğu tıp alanında yapay zeka ve robotları benimsemeye hazır durumda. Dünya çapında görüşülen insanların % 55’i yapay zekayı isterken bu kararlarının alınmasına sebep olarak ise insanın verdiği güvensizlik ve hata payı dikkat çekiyor. Araştırmada yapay zekanın bu derece revaçta olmasının sebebi ise erişilebilirlik ve hatasızlık olarak belirtilmiş.

Araştırmanın devamında hastalara küçük ve basit cerrahi operasyonlarda tercihler sorulmuş. Böylesine ufak, basit operasyonlarda dahi insana güven yok. Genel düzeyde % 55’de kalan yapay zeka tercih oranı, küçük operasyonlar adına % 80 civarlarına dek kabul görüyor.

PwC Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Serkan Tarmur rapor sonuçlarını şöyle değerlendiriyor:

Sağlık sektörünün geleceğinde yapay zeka ve robotların olacağı çok açık. Sektördeki asıl hedef ise, herkesin erişebileceği kaliteli, uygun fiyatlı ve iyi sağlık hizmetlerini sağlamak. Yapay zeka ve robot bilimi mevcut sağlık sistemlerine sorunsuz şekilde entegre ederek ve daha sonra bu teknolojilere dayalı yeni sağlık hizmeti modelleri oluşturarak elde edilecek ekonomik ve sosyal katma değer çok büyük

PwC’nin açıkladığı genel grafik ise böyle. Nijerya, TürkiyeveGüney Afrika‘daki katılımcılar cerrahi operasyonları robotların yapması konusunda en istekli olanlar iken, İngiltere’deki katılımcılar ise bu konuda en az istekli olan kesim.

Beklendiği gibi, diz ya da kalça ekleminin değiştirilmesi, tümör alınması, kalp ameliyatı gibi büyük operasyonlarda durum ciddi ölçüde değişiyor. Yine de, bir robot tarafından yapılan büyük cerrahi operasyona girmeye istekli katılımcıların oranı Nijerya’da %69, Hollanda‘da %40, İngiltere‘de ise %27 olarak ortaya çıkmış.

Bahsi geçen araştırma, dünyanın önde gelen nicel ve nitel araştırma tedarikçilerinden YouGov tarafından 2016 yılının Kasım ayında gerçekleştirilmiş ve Belçika, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye ve İngiltere, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve BAE‘den 11.086 kişi katılmış. (ONTRAVA.COM)