Londra Gazete
Son haberler
7 Mayıs 2017 - Anadolu Kültür Festivaline günler kaldı
6 Mayıs 2017 - BTKD 15. yılını Nükhet Duru ile kutladı
6 Mayıs 2017 - Referandum sonuçları Brexit sonuçlarıyla benzer
6 Mayıs 2017 - Baskılı tişört satan Türk’e tarihi para cezası
5 Mayıs 2017 - Kuzey Enfield’ın Muhafazakar Parti adayı Nick De Bois oldu
Home / İngiltere ve Londra / İtfaiye, 9 kişiyi alevlerin içinden aldı

İtfaiye, 9 kişiyi alevlerin içinden aldı

— 7 Mayıs 2017

Kuzey Londra’nın Southgate bölgesinde meydana gelen yangında itfaiyenin müdahalesi sonucu 9 kişi alevler arasından kurtarıldı.

Konutların yer aldığı Whichmore Hill Road N21’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayan yangını söndürmek için 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeci üç saat boyunca müdahalede bulundu. Olayda birinci kat ile çatı katın yarısı büyük zarara uğradı.

Komşu evlerin boşaltıldığı, çevredeki yolların kordon altına alındığı yangın diğer binalara sıçramadan önlendi.

Hiç kimsenin yaralanmadığı yangının nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Okunma Sayısı: 79
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close