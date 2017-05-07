İtfaiye, 9 kişiyi alevlerin içinden aldı— 7 Mayıs 2017
Kuzey Londra’nın Southgate bölgesinde meydana gelen yangında itfaiyenin müdahalesi sonucu 9 kişi alevler arasından kurtarıldı.
Kuzey Londra’nın Southgate bölgesinde meydana gelen yangında itfaiyenin müdahalesi sonucu 9 kişi alevler arasından kurtarıldı.
Konutların yer aldığı Whichmore Hill Road N21’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayan yangını söndürmek için 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeci üç saat boyunca müdahalede bulundu. Olayda birinci kat ile çatı katın yarısı büyük zarara uğradı.
Komşu evlerin boşaltıldığı, çevredeki yolların kordon altına alındığı yangın diğer binalara sıçramadan önlendi.
Hiç kimsenin yaralanmadığı yangının nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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