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Londra’da tüvit ceketli bisikletçiler pedal çevirdi

— 7 Mayıs 2017

Geleneksel İngiliz modasına göre giyinen yüzlerce bisiklet sürücüsü, İngiltere‘nin başkenti Londra sokaklarında pedal çevirdi.
Başkentte her yıl mayıs ayında düzenlenen “Tweed Run” adlı etkinlikte yer almak için geleneksel İngiliz modasına uygun giyinmek, özellikle tüvit kumaştan üretilmiş kıyafetler tercih etmek gerekiyor.
18. yüzyıl Britanyasında yaygın olarak kullanılan tüvit kumaştan üretilmiş, ceket, kravat, yelek ve kep giyen sürücüler, güzergahları çerçevesinde ünlü “London Eye” dönme dolabı civarı ve parlamento binasının yanında bulunduğu Westminster Bridge’den geçti.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen etkinlikte bazı erkek sürücülerin baklava çorap giymesi ve pipo kullanması dikkati çekerken kadınların bisiklet ve kıyafetlerini çiçeklerle süslediği görüldü.
En son teknoloji ürünü bisikletler dahil her tür bisiklete açık olan etkinlikte, özellikle klasik bisiklet kullanıcılarının yer almasına özen gösteriliyor.
Sağlık ve güvenlik sebebiyle 500 bisiklet kontenjana sahip ve biletli etkinliğe ülkenin farklı şehirlerinde de katılım oldu.
23 kilometrelik güzergah boyunca pedal çeviren sürücüler dinlenmek için çay arası ve öğle yemeği arası verdi. (AA)

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